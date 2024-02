Algérie: Jeunesse et sports à Oum El Bouaghi - 8 nouvelles opérations inscrites pour 2024

OUM EL BOUAGHI — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a annoncé, mardi après-midi à Oum El Bouaghi, l'inscription, au titre de l'exercice 2024, de 8 opérations d'investissement au bénéfice de cette collectivité, pour un montant global de 184,8 millions de dinars.

"Dans le cadre de la préparation de la loi de finances 2024, les services de la direction générale du budget (DGB) ont donné leur accord de principe pour l'inscription, au profit de la wilaya d'Oum El Bouaghi, d'un nouveau programme d'investissement doté d'une enveloppe financière de 184,8 millions de dinars", a indiqué le ministre dans une déclaration aux médias à l'issue de sa visite de deux jours dans cette wilaya.

Selon M. Hammad, il s'agit du suivi de la réhabilitation et de l'équipement du complexe sportif de proximité (CSP) de la commune de Fkirina, de l'étude et du suivi de la réhabilitation et de l'équipement de l'auberge de jeunesse "Mouloud Kacem" d'Ain M'lila, de trois études pour la réalisation et l'équipement d'une auberge de jeunesse de 50 lits à Ain M'lila, d'une piscine couverte (bassin de 25 mètres) à Souk Naâmane, d'une salle omnisports de 500 places au chef-lieu de wilaya, d'une étude de réhabilitation et d'équipement d'une piscine (25 mètres), au chef-lieu de wilaya également, d'une étude en vue de la réalisation et de l'équipement d'une piscine de proximité dans la commune d'Ain Fakroun, et du suivi de la réhabilitation et de l'équipement de la salle omnisports dans cette même collectivité locale.

M. Abderrahmane Hammad avait inspecté, la veille au soir (lundi), plusieurs équipements et projets relevant de son secteur, dans les communes d'Oum El Bouaghi, de Zorg, d'Ain Beïda et d'Ain M'lila.