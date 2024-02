Algérie: Révolution du 1er Novembre - Un riche programme de festivités pour célébrer le 70e anniversaire

ALGER — Le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit a tracé un riche programme de festivités pour la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale, prévoyant diverses activités qui mettront en avant le passé glorieux de l'Algérie, son présent rayonnant et son avenir prometteur, selon un communiqué du ministère.

Lors d'une réunion, lundi, avec les cadres centraux, consacrée à l'évaluation du bilan de la Direction du patrimoine historique et culturel pour l'année 2023 et à l'examen du programme prévu pour 2024, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga, a indiqué dans une allocution que "la célébration du 70e anniversaire de la Révolution du 1er Novembre 1954 sera l'occasion de mettre en avant le passé glorieux de l'Algérie, son présent rayonnant et son avenir prometteur".

Il a aussi appelé à "organiser des activités scientifiques et historiques nationales et internationales en accord avec les objectifs du programme du secteur".

Il a, à ce propos, assuré que la cadence de numérisation des témoignages sera accélérée et le processus de documentation audiovisuelle sera renforcé.

Lors de la réunion, l'accent a également été mis sur "le suivi des projets d'aménagement des cimetières des Chouhada et des monuments commémoratifs et historiques, inscrits dans le cadre de l'investissement ou des programmes complémentaires approuvés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour les wilayas de Khenchela, Tissemsilt et Djelfa".

Le ministre a, par ailleurs, insisté sur la mise en oeuvre de tous les programmes proposés dans les délais impartis, pour atteindre les objectifs escomptés par le secteur en matière de préservation de la Mémoire nationale et de renforcement de nos éléments constitutifs et de notre référent historique, conformément au Plan d'action du gouvernement en application du Programme du président de la République", conclut le communiqué.