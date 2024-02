Algérie: Site web du GECF - Message de bienvenue du président de la République

ALGER — Le site électronique dédié à la 7e session du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), lancé mardi, a diffusé un message de bienvenue du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dont voici la traduction APS :

"Il m'est agréable d'adresser mes salutations fraternelles à Vos Majestés, Vos Altesses et Vos Excellences, que j'aurai l'honneur d'accueillir en Algérie, à l'occasion de votre participation à la 7e session du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), le 2 mars 2024.

Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à Son Altesse et cher frère Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'Emir de l'Etat du Qatar, pour sa présidence réussie de la session précédente et sa gestion de ses exigences avec l'efficacité requise.

Il me plait, également, de saluer les efforts du Secrétaire général du Forum et de tous ceux qui ont contribué à la préparation des travaux du Sommet.

La session d'Alger se tient dans un contexte où le gaz naturel est de plus en plus sollicité en tant que source d'énergie cruciale pour le développement socioéconomique, étant l'une des principales sources d'énergie alternatives, propres et respectueuses de l'environnement. C'est pourquoi, nous sommes appelés, à l'occasion de notre réunion à Alger, à approfondir la réflexion et la concertation, en vue d'en réaffirmer la valeur en tant que ressource essentielle pour les transitions énergétiques, de relever les défis du développement des techniques d'extraction et d'encourager l'investissement dans la recherche et l'élargissement des champs d'exploration, dans le cadre de partenariats mutuellement bénéfiques, entre les pays producteurs et consommateurs, sur un même pied d'égalité.

Déterminée à réunir toutes les conditions de succès de ce rendez-vous, l'Algérie réaffirme l'importance de la coopération et de la solidarité dans le cadre de notre Forum et estime que la préservation de cette ressource précieuse et son exploitation, à bon escient, est une responsabilité partagée, qui doit reposer sur une compréhension mutuelle des exigences de l'équilibre des intérêts et du partage des avantages.

Je souhaite la bienvenue à Vos Majestés, Vos Altesses et Vos Excellences, nos chers invités.

Que la paix et la bénédiction d'Allah vous entourent".