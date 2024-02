Algérie: Une cinquantaine d'exposants au Salon international des constructions modernes et des nouvelles technologies

CONSTANTINE — Une cinquantaine d'exposants représentant diverses entreprises économiques et industrielles proposeront des produits modernes et des moyens technologiques innovants à la 4ème édition du Salon international des constructions modernes et des nouvelles technologies "Builtec" prévu du 20 au 23 février à Constantine, apprend-on mardi auprès des organisateurs de cette manifestation.

Selon M. Mohamed Seifeddine Salhi, responsable de l'entreprise "Media Smart", organisatrice de cet événement, la quatrième édition de "Builtec" s'inscrit dans le cadre du programme dédié à la célébration de la journée nationale de la ville (20 février de chaque année), et sera organisée sous la supervision du wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, précisant que cette édition portera de nombreuses nouveautés, notamment la participation d'entreprises nationales leader dans le domaine de la fabrication de matériaux locaux utilisés dans le secteur de la construction et des énergies renouvelables, ainsi que la fourniture de moyens modernes et des technologies qui contribuent au développement de ce secteur en Algérie et à la préservation de l'environnement.

Le volet scientifique du salon international "Builtec" comporte également l'organisation d'une journée d'étude en coopération avec l'association nationale des architectes sur "Les progrès technologiques dans les bâtiments modernes", ainsi que l'organisation d'une journée technique en partenariat avec l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) sur "l'efficacité énergétique dans le bâtiment", selon la même source.

L'organisateur de ce salon a ajouté que le nombre de visiteurs de cette nouvelle édition devrait dépasser le seuil de 8.000 personnes, car elle ouvrira cette année la voie à la participation des conseils locaux de nombreuses wilayas affiliées au Conseil national de l'ordre des architectes (CNOA), ainsi que l'aménagement d'un espace consacré aux innovations et aux oeuvres artistiques des architectes.

A noter que cette quatrième édition du Salon International "Builtec" se tiendra à l'hôtel Marriott Constantine sous le slogan "Ensemble aujourd'hui pour bâtir l'avenir".