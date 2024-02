Algérie: Travailler sans relâche pour donner une image des douanes professionnelle, exemplaire et performante

MOSTAGANEM — Le Directeur général des Douanes algériennes, le Général Major Abdelhafidh Bekhouche a exhorté, mardi à Mostaganem, les employés de cette institution à oeuvrer "sans relâche" pour donner une image des douanes à la fois "professionnelle, exemplaire et performante".

Le Général Major Bakhouche a déclaré, lors de sa rencontre avec les cadres de son secteur dans la wilaya, que "chaque douanier, homme et femme, doit travailler sans relâche afin de donner une image des douanes à la fois professionnelle, exemplaire et performante", soulignant qu'"il ne tolérera aucun laxisme dans l'exécution des missions, susceptibles d'affecter négativement le niveau de productivité requis ou qui pourrait nuire au corps des Douanes".

Il a également mis en avant son souci de "concrétiser les projets visant à moderniser le secteur et à offrir les meilleures conditions au douanier afin de lui permettre de travailler aisément et l'encourager à fournir davantage d'efforts".

D'autre part, il a exhorté les douaniers à "déployer davantage d'efforts et à faire preuve d'intégrité et de professionnalisme dans l'exercice de leur travail", rappelant, à ce titre, "la stratégie adoptée dans le secteur douanier visant sa modernisation et à oeuvrer pour obtenir les meilleurs résultats sur le terrain, que ce soit dans le domaine de la lutte contre la fraude et la contrebande, ou en ce qui concerne le recouvrement des amendes dues et l'intensification des opérations de traitement des marchandises, y compris l'organisation de ventes aux enchères et de destruction de marchandises, en plus d'encourager le règlement des problèmes par le rapprochement douanier pour le recouvrement des droits du trésor public et la liquidation des entrepôts douaniers".

S'adressant à cette occasion aux employés de cette institution, le Général Major Abdelhafidh Bekhouche a déclaré : "dans le cadre des démarches des pouvoirs publics visant à renforcer les bases de la relance économique, en encourageant la production locale et en soutenant les exportations hors hydrocarbures, vous devez tous oeuvrer à faire bénéficier les entreprises économiques, surtout productives, des diverses facilités douanières visant à réduire les délais de traitement douanier et des coûts".

Lors de sa visite du siège de l'Inspection divisionnaire des Douanes de Mostaganem et la Gare maritime des voyageurs, ainsi que les différentes structures du port commercial, le DG des Douanes algériennes a mis l'accent sur la nécessité d'être au diapason de la mutation numérique que connait actuellement le secteur et permettre aux douaniers d'avoir accès aux formations pour relever leur niveau de disponibilité, d'engagement et de mobilisation au service de l'économie nationale, "tout en préservant la santé et la sécurité du citoyen".