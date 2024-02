Maroc: INDH/Tétouan - Journée d'étude autour de l'inclusion économique des personnes en situation spécifique

Tétouan — Une journée d'étude autour de l'inclusion économique des personnes en situation spécifique a été organisée, mardi, à l'initiative de la Division de l'action sociale (DAS) de la province de Tétouan.

Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de Tétouan, Abderrazzak Mansouri, des membres des comités provinciaux et locaux de développement humain, des chefs des services extérieurs, et d'acteurs de la société civile, s'inscrit dans le cadre des efforts du comité provincial de développement humain (CPDH) visant à capitaliser sur les réalisations de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en matière d'accompagnement des personnes en situation de précarité et de fédération des efforts des différents acteurs pour réaliser une inclusion économique des personnes en situation spécifique, notamment celles en situation de handicap et les enfants abandonnés.

S'exprimant à cette occasion, M. Mansouri a souligné l'importance cruciale que revêt la question de l'inclusion économique des personnes en situation spécifique, qui s'inscrit en droite ligne avec la philosophie de ce chantier royal, qui place l'humain au centre de ses préoccupations, relevant que le bilan "positif et remarquable" de l'INDH au niveau de la province de Tétouan, ainsi que l'expérience accumulée par la société civile en matière de gestion des centres sociaux, dans le cadre d'une approche participative avec tous les intervenants, nécessitent de passer de "l'efficacité à l'efficience en matière de gestion".

Le gouverneur a noté que cette rencontre sur l'inclusion économique des personnes en situation spécifique requiert de la diligence et de l'innovation pour enrichir le débat, à travers des recommandations et des propositions pratiques visant à renforcer l'efficacité des interventions en faveur de cette catégorie, appelant les participants à élaborer une vision stratégique, et à déterminer les mécanismes de sa mise en oeuvre et les contributions des acteurs locaux, de manière à prospecter la réalité, les perspectives d'avenir et la formation appropriée.

De son côté, le directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Aouaj, a mis l'accent sur les différents efforts déployés pour renforcer l'éducation inclusive dans les établissements scolaires de la province de Tétouan, notant que "le diagnostic précoce est l'un des éléments clés dans la formation, la qualification et l'inclusion des personnes en situation spécifique, en particulier avec la mise en place de mécanismes de suivi appropriés" .

M. Aouaj a souligné que plusieurs initiatives inédites ont vu le jour dans la province de Tétouan, grâce à la convergence des interventions, sous la supervision de la préfecture de la province, citant à cet égard l'élaboration d'un protocole de services au profit des élèves en situation de handicap dans la province.

Pour sa part, le chef de la DAS de la province de Tétouan, Brirhet Mohssine, a mis en relief l'importance de cette journée d'étude dédiée à l'examen des mécanismes et des solutions novateurs visant à consolider l'inclusion économique des personnes en situation spécifique, en particulier celles en situation de handicap et d'abandon.

"Il est nécessaire de redoubler les efforts pour intégrer les personnes en situation spécifique sur le marché du travail", a-t-il affirmé dans une déclaration à la presse, relevant que "la société civile, en tant que moteur de cette inclusion économique, détient un rôle important dans l'atteinte de cette inclusion économique".

Après avoir appelé le secteur privé à adhérer activement à cette démarche, M. Brirhet a fait savoir que la province de Tétouan prévoit prochainement l'ouverture d'un centre de requalification professionnelle dédié aux personnes en situation de handicap, relevant que l'objectif est d'assurer l'inclusion de cette catégorie, grâce à la mise en place d'ateliers spécifiques favorisant leur autonomisation économique.

Pour Abdelmalek Assrih, membre du bureau exécutif de l'Association Colombe blanche pour les droits des personnes en situation de handicap au Maroc, cette rencontre vise à renforcer les droits des personnes en situation de handicap, en particulier en ce qui concerne le droit au travail, soulignant que l'autonomisation économique des personnes en situation de handicap est un élément clé pour parvenir à leur inclusion.

Dans une déclaration à la MAP, M. Assrih a fait référence aux résultats de l'enquête nationale sur le handicap de 2014, révélant un taux de prévalence nationale de 6,8% marqué par un niveau de chômage élevé, notant que des efforts considérables sont déployés pour atteindre l'inclusion économique de cette catégorie à besoin spécifique, notamment par l'application de la loi imposant un quota de 7% de travailleurs en situation de handicap dans le secteur public, ainsi que la création d'un fonds de soutien à la cohésion sociale.

Cette journée d'étude a été marquée par des discussions autour de "l'insertion des personnes ayant des capacités particulières sur le marché du travail" et "les mécanismes pour assurer une vie décente et la protection sociale pour les personnes abandonnées".