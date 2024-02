Maroc: Province de Tata - Mme Hayar visite plusieurs projets à caractère social

Tata — La ministre de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a effectué, mardi, une visite de terrain dans la province de Tata, durant laquelle elle s'est informée de plusieurs projets sociaux de proximité.

Ces projets visent notamment l'amélioration de la qualité des services destinés aux femmes et aux personnes en situation de handicap.

Ils ont pour objectif d'améliorer les services destinés à ces catégories sociales, à proposer des services adaptés à leurs besoins, à contribuer à leur prise en charge et à leur offrir des conditions de vie optimales.

Ainsi, dans la commune de Tata, Mme Hayar a visité l'Espace multifonctionnel de la femme, une structure de proximité dédiée aux femmes en situation de précarité.

Cet espace vise à assurer des services de prise en charge et de suivi aux femmes, renforcer leurs capacités et les former dans des métiers de l'artisanat, favoriser leur insertion sociale à travers leur autonomisation économique et organiser des activités de sensibilisation à leur profit.

Par la suite, la ministre s'est rendue au Centre d'insertion des personnes en situation d'handicap pour donner le coup d'envoi des travaux d'extension de cet espace à vocation sociale.

Au niveau de la commune de Fam El Hisn, Mme Hayar a procédé à la signature d'une convention entre le ministère de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille, l'Entraide Nationale et la commune de Fam El Hisn pour la réalisation d'un Espace multifonctionnel de la femme et deux centres dédiés à l'autonomisation économique des femmes.

%

Dans la commune d'Akka, la ministre a visité l'Espace multifonctionnel de la femme et le Centre d'orientation et d'assistance au profit des personnes en situation de handicap.

Dans la commune de Foum Zguid, Mme Hayar a procédé à l'inauguration du centre d'insertion des personnes à besoins spécifiques dont la réalisation a nécessité un investissement global de 7,8MDH.

La visite de Mme Hayar dans la province de Tata de Souss-Massa s'inscrit dans le cadre d'un programme arrêté par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille, destiné à prendre connaissance des structures sociales disponibles au niveau de différentes villes et provinces du Royaume, avec un focus sur leurs missions, modes de fonctionnement et les prestations offertes aux bénéficiaires.