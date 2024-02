Maroc: La présidente de l'ECOSOC salue l'engagement constant du Maroc à soutenir la coopération internationale en faveur des PRI

Rabat — La présidente du Conseil économique et social (ECOSOC) de l'ONU, représentante permanente du Chili auprès des Nations Unies, Paula Narváez Ojeda, a salué mardi à Rabat l'engagement constant du Maroc à soutenir la coopération internationale en faveur des Pays à revenu intermédiaire (PRI).

Dans une allocution lors de la séance d'ouverture de la Conférence ministérielle de haut niveau sur les PRI, Mme Ojeda a tenu à remercier le Maroc pour son initiative d'accueillir cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la présidence marocaine du Groupe des amis des PRI qu'il assure depuis 2023.

Elle a, par ailleurs, insisté sur l'importance de favoriser l'accès au financement concessionnel, afin de remédier aux défis auxquels les PRI sont confrontés, notant l'impératif de se tourner vers des approches multidimensionnelles en se basant sur les piliers économiques, sociaux et environnementaux du développement durable.

La responsable onusienne a, dans ce cadre, appelé à ériger le financement de l'adaptation au climat en une priorité pour que les PRI puissent relever les défis posés notamment par le réchauffement climatique.

"Si le financement reste une priorité, nous devons également chercher à renforcer l'impact et l'efficacité de la coopération Sud-Sud et triangulaire (CSST), en s'appuyant sur la solidarité des pays et l'expertise des populations", a-t-elle ajouté.

%

La présidente de l'ECOSOC a, dans ce sens, relevé que plusieurs PRI font face à des pressions croissantes sur la balance des paiements, des coûts élevés de la dette ainsi qu'à des contraintes majeures et durables, dont le changement climatique et le déclin de la biodiversité, outre les niveaux élevés de la pauvreté.

Sur fond d'une architecture financière internationale actuelle incapable de répondre aux besoins des PRI, il est nécessaire de recourir à des mesures et à des solutions adaptées permettant de saisir efficacement la diversité et l'expérience du contexte de développement, a-t-elle poursuivi.

La Conférence ministérielle de haut niveau sur les pays à revenu intermédiaire, qui ambitionne d'identifier de nouvelles approches innovantes pour donner un nouvel élan à la coopération en faveur des pays à revenu intermédiaire, connaît notamment la participation de la Vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed.

Prennent notamment part à cette Conférence, le ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale du Cap Vert, Rui Alberto De Figueiredo Soares, le ministre comorien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Dhoihir Dhoulkamal, la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d'Eswatini, Pholile Shakantu, et le ministre gabonais des Affaires étrangères, chargé de l'Intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger, Régis Onanga Ndiaye.

Il s'agit également de la ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur, Annette Seck, du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Wautabouna Ouattara, et du ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'Etranger, chargé des Mauritaniens de l'Extérieur, Mohamed Yahya Saaid.