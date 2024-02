Afrique: CAN 2023 - Gervinho rêve d'une 3e étoile pour la Côte d'Ivoire

Champion d'Afrique 2015, Gervinho a évoqué dans un entretien accordé à RMC Sport la CAN 2023, le jeu des Éléphants et la possibilité qu'ils décrochent la troisième étoile pour la Côte d'Ivoire.

Lucide, l'ancien attaquant du LOSC a reconnu les difficultés de son pays des s la production de jeu malgré un groupe de qualités. Pour lui, il ne faudra pas s'attendre à voir du joga bonito avec les Éléphants sur cette Coupe d'Afrique des Nations. D'autant plus que leur parcours devenu miraculeux depuis leur repêchage parmi les meilleurs 3es des phases de groupes. Et Gervinho comprend la déception des Ivoiriens sur ce volet. « Ils étaient tellement habitués à avoir une équipe qui joue au football.

Ils ont pris l'habitude d'avoir du bon champagne, ils voient qu'il y a moins de qualité, il n'y a pas ce qu'il faut mais on réussit quand même à avancer. Il y a de la qualité dans l'équipe mais on n'arrive pas à produire du jeu, du foot. C'est un peu l'hymne de chaque match: « on vaut rien, on avance mais on est qualifié ». Le plus important est d'avancer comme ça. C'est une nouvelle génération, les gens doivent s'y habituer. Elle a de la qualité mais elle n'a pas encore mis ses capacités, ni son talent en valeur. Après cette CAN, on aura le temps de trouver les ingrédients pour redonner du beau football aux Ivoiriens », a souligné Gervais Yao Kouassi.

Pour lui, ce serai terrible pour la Côte d'Ivoire de ne pas remporter cette CAN 2023 après que le pays ait mis autant de moyens pour l'organiser. « Dramatique, je dirais parce qu'on a mis tout ce qu'il faut pour gagner cette CAN, le gouvernement a tout mis en place. On a mis tout ce qu'il faut comme moyens pour que cette Coupe reste en coupe d'ivoire. On n'a pas envie que l'Afrique du Sud ou le Nigeria viennent prendre la coupe chez nous. Oui, ce serait dramatique si elle partait de chez nous« , a estimé Gervinho qui rêve donc d'une troisième étoile sur le maillot de la Côte d'Ivoire à l'issue de la compétition.

Pour y parvenir, les Éléphants doivent déjà se débarrasser de la RDC qu'ils affrontent ce mercredi soir à Ébimpé en demi-finale. Les compositions probables ici.