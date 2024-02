Gabon: Ministre de la Culture et des ARTs satisfait des prépartatifs des travaux à l'Enam

Le temps presse. Plus que quelques jours et s'ouvre le concours d'entrée à l'École Nationale d'Art et Manufacture. Le Dr André Jacques Augand, Ministre de la Culture et des Arts, s'est rendu sur les lieux ce lundi pour toucher du doigt, l'avancement des travaux dudit établissement et les préparatifs du concours d'entrée à l'École nationale d'Art et de Manufacture (ENAM).

Il faut aller au plus vite et dans les règles de l'art. Le Ministre gabonais en charge de la Culture et des Arts s'est rendu à l'École Nationale d'Art et Manufacture ce lundi 5 février 2023. Sur les lieux, le le membre du gouvernement de la Transition a touché du doigt l'évolution des travaux et les préparatifs du concours qui aura lieu ce samedi 10 février 2024. Le Ministre André Jacques Augand a salué l'avancement des travaux de réhabilitation des bâtiments de cet établissement.

Le patron du ministère de la Culture et des Arts, pragmatique, se rendant sur les lieux, exprime sa satisfaction quant au niveau d'exécution des travaux. "Il était de mon devoir de faire un tour ici, parce que souvenez-vous, il y a trois mois, j'étais déjà venu ici, et j'avais donné des instructions fermes à l'entreprise qui avait cette mission de refaire les travaux. Aujourd'hui c'est chose faite, je ne peux que me réjouir."fait savoir le membre du gouvernement de la Transition.

L'ensemble du corps administratif et les enseignants sont mobilisés pour la réussite de l'examen qui aura lieu le samedi 10 février 2024.