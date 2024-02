Algérie: Les opérateurs économiques appelés à établir des partenariats 'fructueux' pour promouvoir les échanges commerciaux

AIN DEFLA — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a appelé, mardi depuis Ain Defla, les opérateurs économiques et les hommes d'affaires à oeuvrer à développer le commerce extérieur en tissant des partenariats "fructueux" pour promouvoir les échanges commerciaux et économiques, au service des intérêts du pays.

Le ministre a souligné, dans une allocution prononcée lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques à la salle des réunions, au terme de sa visite dans la wilaya d'Ain Defla, que les hommes d'affaires et les chefs d'entreprises économiques "sont appelés à adhérer avec force aux Chambres de commerce et d'industrie et à être présents activement au sein des Conseils d'affaires mixtes en vue d'être une force de proposition réelle pour le développement du commerce extérieur et à établir des partenariats fructueux pour promouvoir les échanges commerciaux et économiques mutuels".

Il a fait part, dans ce sens, de l'élaboration de textes réglementaires pour "plafonner les marges bénéficiaires au conditionnement et à la distribution en gros et au détail des produits de base de large consommation", en sus de "l'examen de la possibilité d'exonérer les matières premières et les intrants de production des droits douaniers et de la TVA pour contribuer à la protection du pouvoir d'achat".

Dans le cadre des mesures prises pour encadrer le marché, le ministre a fait état du "lancement de la deuxième opération de recensement économique des capacités productives nationales avec l'association des secteurs ministériels concernés", en sus de "la modernisation" du système juridique sur le contrôle économique et la répression de la fraude et du renforcement des mécanismes de lutte contre les pratiques commerciales illégales notamment la spéculation en coordination avec les différents services de sécurité.

Concernant le drainage de capitaux et d'investissements étrangers, qui connait "une évolution significative", le ministre a indiqué que des opérateurs et des investisseurs de pays arabes jouent un rôle "prépondérant" dans l'opération d'exportation à partir de l'Algérie, soulignant que la hausse du flux des investissements "est le signe de la confiance croissante en l'économie algérienne grâce aux avantages accordés par la loi sur l'investissement".

En marge de sa visite à la wilaya, le ministre a déclaré à la presse que "deux marques de boissons gazeuses en l'occurrence +Coca-Cola+ et +Hamoud Boualem+ ont renoncé à l'augmentation des prix de leurs produits au titre de l'année 2024", ajoutant que les mesures décidées par le secteur du commerce "ne sont pas conjoncturelles et ne concernent pas uniquement le mois de ramadan mais visent à réguler le marché tout au long de l'année".

Lors de sa visite à la laiterie Giplait à la commune d'Arib, le ministre a donné des orientations générales pour l'intensification du contrôle pour prévenir le détournement de la matière première du lait de sa destination et son utilisation à d'autres fins, ainsi que pour garantir la qualité en procédant à "la récupération d'échantillons et à des analyses périodiques", a-t-il dit.

Il a affirmé que le nouveau plan de distribution "a amélioré la disponibilité du lait en sachet, et contribué à la couverture des besoins des consommateurs, en augmentant les quantités destinées aux régions qui connaissent une hausse de la demande", ajoutant que cette étape "s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, afin de garantir la disponibilité des produits de bases à travers tous les coins du pays d'une manière équitable et efficace".

A noter que le ministre a supervisé, en compagnie du wali Abdelghani Filali, une opération d'exportation de câbles et de transformateurs électriques vers l'Egypte, le Sénégal et la Côte d'Ivoire par la société de "Elsewedy Câbles", et il a visité également l'usine de production de lames d'aluminium à la zone industrielle à Aïn Defla.