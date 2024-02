Congo-Kinshasa: Dans une correspondance au Chef de l'Etat, RDC - Le SYECO-LUBAO veut un ministre de l'EPST honnête

Les membres du SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DU CONGO-LUBAO ont saisi le Président de la République en l'exhortant de placer à la tête de l'EPST, des hommes honnêtes qui aiment ce pays et reconnaissent la souffrance des enseignants après avoir broyé du noir lors du quinquennat dernier. En outre, ils appellent à la mécanisation des enseignants nouvelles unités (N.U), à la correction des salaires et primes des enseignants, au réajustement de la prime de gratuité et au paiement des inspecteurs ainsi que leur prime de brousse. Ci-dessous, l'intégralité de cette correspondance.

SYNDICAT DES ENSEIGNANTS DU CONGO « SY.E.CO »

TERRITOIRE LUBAO

Lettre Numéro SYECO/TERR.LUB/PRO-LOM/001/2024. ADRESSEE AU PRESIDENT DE LA RDC Réélu Sem Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO

A Son Excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République démocratique du Congo.

Monsieur le Président de la République, au nom du Syndicat des Enseignants du Congo (SYECO) Territoire de Lubao, nous avons tout d'abord le réel plaisir, de vous présenter nos vives et très chaleureuses félicitations, pour votre brillante réélection à la tête de notre pays lors de dernières élections présidentielles.

Nous y joignons nos voeux les meilleurs de plein succès dans l'exercice de nos hautes responsabilités et surtout l'accomplissement de votre second mandat.

Tout en vous rendant un hommage déférant, le Syndicat des Enseignants du Congo «SYECO-Lubao» saisit cette solennelle circonstance, pour vous transmettre les préoccupations des enseignants du territoire de Lubao.

Monsieur le Président, permettez-nous de vous dire que, les enseignants de Lubao sont particulièrement déçus par vos promesses non réalisées au cours de votre premier mandat, ce qui a multiplié leurs souffrances et leur a rendu la tâche difficile, dans l'exercice de leurs fonctions ;

Ceci nous offre l'agréable opportunité, de vous dire que tous les ministres qui ont travaillé autour de vous dans votre premier quinquennat, sont vos adversaires et ont lutté pour votre échec, c'est pourquoi, nous vous demandons de nommer dans votre nouveau gouvernement que vous mettrez en place, surtout au ministère de l'EPST, des hommes honnêtes, qui aiment ce pays et reconnaitrons la souffrance des enseignants, sinon, vous risquerez de perdre leur confiance.

Excellence, Monsieur le Président, le territoire de Lubao a toujours été derrière vous, c'est pourquoi, malgré être déçus, les enseignants ne faisaient que tenir bon, en se mettant au travail, tout en évitant les grèves et les actions de rues, pour revendiquer leurs droits.

Mais néanmoins, votre réélection, fait croire au SYECO territoire de Lubao, à la mécanisation des enseignants nouvelles unités (N.U), la correction des salaires et primes des enseignants, réajustement de la prime de gratuité et le paiement des inspecteurs ainsi que leur prime de brousse.

Puisse l'Eternel, notre Dieu, vous accorde la sagesse et l'intelligence nécessaires, comme il les accordées au roi Salomon afin de mener à bien les actions de votre 2ème quinquennat pour l'émergence de l'économie, l'amélioration de conditions de vies et de travail des amoureux de la craie blanche, la paix et le développement durable de notre pays.

Tout en vous souhaitant un fructueux mandat, nous vous prions de croire e d'agréer Excellence Monsieur le Président de la République, l'expression de nos sentiments patriotiques.

-Que Dieu vous bénisse

-Que Dieu bénisse la RDC !

-Que Dieu bénisse les Enseignants !

Fait à Lubao, le 28/01/2024

Pour le SYECO/LUBAO

Stéphane MPOSHI NTAMBUE

Permanent du Territoire

Dieudonné TSHITE KILENGA

Permanent Adjoint du Territoire