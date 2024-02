Afrique: Coupe d'Afrique des nations , RDC-CIV - Desabre promet de tout donner en l'honneur des Congolais meurtris dans l'Est du pays

Le sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a émis le voeu, de voir son équipe en finale, pour donner le sourire aux Congolais meurtris dans l'Est du pays. Il s'est exprimé, mardi, à Abidjan, à la conférence de presse d'avant match RDC-Côte d'Ivoire comptant pour les demi-finales de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2023.

«Nous sommes séduits par l'esprit de donner du plaisir et le sourire à tous les Congolais qui souffrent dans la partie Est pays. Cette joie, nous pouvons la transmettre qu'en nous qualifions en finale après le match de demi-finale de ce mercredi, contre les Eléphants de la Côte d'Ivoire. Les joueurs ont pris conscience de cette situation et savent à quoi s'en tenir», a déclaré, Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards.

«Le mieux que l'on puisse faire à cet effet, et qui intéresse les Léopards, c'est d'aller en finale. Nous ferons tout, pour y arriver », a-t-il martelé.

L'affiche s'annonce belle et indécise entre les deux équipes. La RDC, à chaque fois qu'elle a rencontré un pays organisateur à cette étape de la compétition, elle n'a jamais perdu le match. C'est le cas de l'Ethiopie en 1968, de l'Egypte en 1974 pour la CAN ; et de la même Côte d'Ivoire en 2009 et du Rwanda 2016 pour le Chan. En ce qui concerne l'état d'esprit des Léopards avant ce match, Desabre dit que ses joueurs ont bien récupéré après le match contre la Guinée. Le mental est au beau fixe, tous sont prêts à 100% y compris Gaël Kakuta.

Côte d'Ivoire amputé de quatre joueurs

A la question de savoir ce qu'il pense de l'absence de 4 ivoiriens (le capitaine Serge Aurier, Odilon Kossounou, Christian Kouamé et Oumar Diakité), Sébastien Desabre est d'avis que cela lui importe peu. Le plus important est qu'il a un effectif de qualité et qu'il se préoccupe plus des Léopards que des Eléphants de la Côte d'Ivoire.

A propos de Cédric Bakambu, Sébastien Desabre a dit que le collectif n'est pas fait pour un seul joueur. Il y a des tâches qui lui sont demandées et qu'il exécute bien. Il a l'envie extraordinaire pour défendre les couleurs de la RDC. Sur le terrain, il a toujours répondu à un plan de jeu auquel il se soumet à merveille.

Un arbitre Libyen aux commandes

La Confédération africaine de football (Caf), a désigné l'arbitre Lybien Ibrahim Mutaz, pour officier ce match. Le coup d'envoi sera donné à 21h, heure de Kinshasa, au stade Alassane Ouattara d'Abidjan.

Il sera secondé par le tunisien Hassani Khalil (assistant 1) et le Djiboutien Liban Abdoulrazack (assistant 2). Le Mauritanien Bouh Abdel Aziz sera le quatrième et le Kényan Gilbert Cheriyot est l'arbitre assistante de réserve. La Mauricienne Rivet Maria Pakuita Cinquela sera aux commandes de l'arbitrage par assistance vidéo (VAR). Il sera accompagné de L'égyptien Mahmoud Mohamed Ashour H. (assistant VAR 1) et du Soudanais Ibrahim Abdallah Mohamed (assistant VAR 2).