Congo-Kinshasa: Partenariat envisagé pour la lutte contre l'insécurité alimentaire, RDC - CCP-PNAA et Agri Living RDC SAS harmonisent les vues

"Stratégique" est le caractère à attribuer à cette séance de travail, une première entre les deux parties prenantes, tenue hier mardi 6 février 2024, au Palais de la Nation, à la Gombe. Longue de plus de deux heures, cette rencontre a permis aux délégations respectives du Conseil Consultatif Présidentiel pour le Pacte National pour l'Alimentation et l'Agriculture (CCP-PNAA) et de la société Agri Living RDC SAS de tabler sur une future collaboration dans le secteur agricole. Pour rappel, ces échanges sont consécutifs aux voeux, maintes fois, exprimés par le Président Félix Tshisekedi d'assurer la revanche du sol sur le sous-sol par l'accroissement de la production locale et la lutte contre l'insécurité alimentaire en RD. Congo.

Propositions

Principal intervenant de cette société existant en RDC depuis plus de 10 ans, David Odia Kambaja, Business Development Director à Agri Living RDC SAS, a souligné qu'environ 4 milliards de dollars américains sont injectés annuellement dans l'importation des produits agricoles. Ce qui, selon ses statistiques, génèrent plus de 75% d'importation pour une faible réduction du taux d'insécurité alimentaire dans le pays.

Poursuivant son intervention, il note, par ailleurs, dans la logique actuelle, pour remédier à cette situation au rouge, il faudrait à nouveau injecter le double de l'investissement précité. Donne pour laquelle Agri Living, société qu'il représente, propose ses services capables de contourner cet écueil.

En effet, fort de son expérience dans plusieurs pays d'Afrique, la société Agri Living RDC a exposé ses réalisations ou "recettes miracles" la légitimant sur sa casquette de partenaire de choix dans cette quête prônée par le Chef de l'Etat lui-même.

Concrètement, David Odia a décrit ses offres déclinées en six étapes qui sont l'identification et partenariat, l'enquête et conception, l'identification des principales parties prenantes, la réunion des parties prenantes et approbations, la planification et faisabilité du projet, le financement, la mise en oeuvre ainsi que le monitoring et l'amélioration.

Amendements

A la suite de la présentation des invités, le CCP-PNAA a formulé deux grands amendements portant, d'une part, sur l'absence des données actuelles sur le tableau agricole congolais. Et, inévitablement, la non-contextualisation des offres d'Agri Living à la réalité, d'autre part.

Pour Jean-Claude Kabamba, Coordonnateur chargé de l'agriculture et alimentation au sein de cette structure, le "vide" déploré est à combler pour aplanir davantage les vues sur cette collaboration qui s'annonce prometteuse.

Et, à son tour, M. Claude Kipeleka, Coordonnateur chargé de l'administration et des finances, de rassurer que les données actuelles en leur possession leur seront présentées dans un plus bref délai.

En définitive, le CCP-PNAA a recommandé à leur hôte de s'amener avec un chronogramme clair et précis sur le mode opératoire de cette imminente et étroite collaboration.

Quid du CCP-PNAA ?

Le Conseil Consultatif Présidentiel est l'organe décisionnel suprême du Pacte. Son rôle est d'assurer la surveillance, le leadership et l'orientation stratégique du Pacte dont les objectifs sont l'accroissement de la production locale et la lutte contre l'insécurité alimentaire.