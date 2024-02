Congo-Kinshasa: CDPS - Beltchika appelle les congolais à la prise de conscience !

Le président du Congrès des Démocrates pour le Progrès Social (CDPS), François-Xavier Belcthika Kalubye, a appelé les Congolais à prise de conscience face aux enjeux qui retardent le développement de la République Démocratique du Congo. Il s'est exprimé à l'occasion de la cérémonie solennelle d'échange des voeux de fin de l'année entre les cadres et membres du parti, mardi 6 février, au siège social du parti, à Righini, dans la commune de Lemba, à Kinshasa.

L'occasion a été pour Beltchika de passer en revue le parcours du parti tout au long de l'année 2023, et aussi dévaluer les enjeux politiques du pays, en mettant un accent sur la période postélectorale.

Et de s'adresser aux représentants de toutes les couches de son parti : « l'échange des voeux de cette année ne peut pas avoir la même signification que l'échange de voeux rituel des années passées. Cinq ans après, le pays s'est présenté aux élections générales où les Congolais ont été appelés à renouveler l'ensemble des Institutions du sommet à la base », a-t-il rappelé. Comme pour dire qu'à la suite de ces élections, le peuple souverain est censé avoir envoyé dans les institutions les fils et filles de ce pays, qui sont censés être des porteurs d'espoirs pour vaincre les difficultés séculaires que le pays a connues, et permettre ainsi à la nation et au peuple congolais d'avoir un brin d'espoir.

%

«Tout celui qui a eu le sens de responsabilité que le peuple lui reconnaît qu'il puisse savoir que ce peuple-là, a les yeux grandement ouverts. Par conséquent, il doit travailler dans le sens de l'intérêt général pour arriver à vaincre les différents défis que le peuple rencontre», a-t-il indiqué.

Le président du CDPS a réitéré son appel à tous les élus, à quel que niveau qu'ils soient, au sens de responsabilité et d'essayer de privilégier l'intérêt général et non l'intérêt partisan.

«Notre pays, en cette année, est en train de traverser un défi énorme relatif à l'aspect sécuritaire. Puisque les ennemis de notre peuple, internes comme externes, sont décidés à faire jouer leurs cartes, pour que d'une manière ou d'une autre, leur dévolu puisse enfin commencer à prendre corps : la balkanisation de notre pays. Nos frères de l'Est souffrent énormément. Nous devions nous sentir dans l'acuité de la même douleur. Nous constituons un même corps», s'est-il préoccupé de la situation difficile que traversent les compatriotes du Nord-Kivu.

François-Xavier est convaincu que si tous les congolais, connaissant l'ampleur du danger que guette le pays face à la balkanisation, s'impliquent à fond dans la dynamique de relever le défi, il n'y aura aucune puissance qui parviendrait à vaincre toute une nation debout comme un seul homme. « Un peuple debout et conscient est plus fort qu'une bombe atomique », a-t-il soutenu, appelant les Congolais une fois de plus à l'unité.

En sommes, Belcthika a souhaité que l'année 2024 qui a apporté le renouvellement des instruments institutionnels du pays puisse être une année décisive en ce qui concerne l'aspect sécuritaire. « Nous ne vous souhaitons pas bonne heureuse année, nous vous souhaitons plutôt une année de combat et de lutte, pour qu'à la fin nous puissions nous dire à la fin, bonne et heureuse année», a-t-il conclu.

CDPS tire la leçon de ses résultats aux élections

Par ailleurs, bien avant, c'était le mot du secrétaire permanent du parti, M. Vincent Shabani Tutu-Mushale, qui s'est appesanti dans son intervention sur le déroulement des élections en RDC et les résultats escomptés par le CDPS ainsi que les ambitions du parti pour les échéances à venir.

«Nous croyons savoir à la lumière des statistiques de la Ceni que le score réalisé par le CDPS seul en tant que parti politique, donnent les raisons d'espérer et doit nous servir de tremplin pour mieux sauter afin d'atteindre le but dévolu à tout parti politique à savoir la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir en vue de mettre en oeuvre seul ou avec le concours des autres notre programme du gouvernement inspiré par notre projet de société. Nous considérons donc que nous n'avons fait que poser un genou par terre et avons présentement plus que jamais, une base suffisante et des arguments solides pour nous relever et aborder la suite de notre combat avec détermination étant entendu que le CDPS n'a pas vocation de s'éterniser en marge du pouvoir d'Etat».