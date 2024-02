Congo-Kinshasa: Ni asphyxie, ni balkanisation, ni encore moins apocalypse, Goma et ses environs - Patrick Muyaya réaffirme la détermination du Gouvernement à imposer totalement la paix !

En ce moment précis où l'escalade de la violence refait surface dans la partie Est de la RD. Congo, suite à l'activisme des rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, Porte-parole du Gouvernement, appelle tous les congolais, où qu'ils soient, à se lever, comme un seul homme, pour défendre la souveraineté du territoire national et exiger, en même temps, de manière la plus stricte, son respect, sans aucune forme de procès.

En effet, au cours d'un briefing qu'il a co-animé hier, mardi 6 février 2024, en direct, sur les antennes de la Radiotélévision nationale, avec le Général-Major Sylvain Ekenge, Porte-parole des FARDC, il a affirmé que le Gouvernement de la République, sous l'impulsion du Chef de l'Etat, le Commandant suprême, Félix Tshisekedi, a pris toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux Forces de défense de barrer la route à l'ennemi et de récupérer les zones encore sous son occupation afin d'y restaurer, le plus vite que possible, la paix.

Pour lui, en effet, aucun centimètre du territoire congolais ne sera cédé, quoi qu'il en coûte, aux hors-la-loi. Dans sa communication, il a, par ailleurs, exhorté les congolais à s'armer de confiance et de vigilance pour ne pas tomber, par exemple, dans le piège de la manipulation et de la désinformation au travers les médias.

S'agissant de la déclaration de la guerre contre le Rwanda, à la moindre escarmouche, comme l'avait si bien souligné le Président Félix Tshisekedi, durant la campagne électorale, le Porte-parole du Gouvernement a indiqué que cette option, bien que populaire, est à ce stade inopportune étant donné que, parallèlement, il y a le lancement du processus de mise en place de nouvelles Institutions Parlementaires nationales, provinciales et, mêmes, communales, à la suite des élections générales du 20 décembre 2023.

« Le plus important pour le moment, c'est de savoir ce qui est fait pour restaurer la sécurité dans cette partie du territoire national... Il faut considérer que l'ennemi est poursuivi partout il doit l'être pour être sûr que nous restaurons la sécurité dans notre pays... Cette guerre, pour les rwandais, c'est une guerre de survie... Il est clair que nous ne tolérerons plus aucune forme de pillage et que des mesures ont été prises pour contenir tout cela. Je dois rappeler que nous sommes dans plusieurs processus parce que la guerre ne se termine pas que par les armes. Il y a d'autres mécanismes qui sont mis en place. Nous comprenons l'impatience des congolais, nous comprenons, surtout, la souffrance de ceux qui n'ont pas pu voter. Mais, il y a aucune énergie qui gardée pour s'assurer que la paix revienne dans chaque partie du territoire national. Nous sommes sur le front militaire, nous sommes sur le front judiciaire, nous sommes sur le front économique et nous sommes sur le front diplomatique », a explicité, en outre, le Ministre Patrick Muyaya.

Le Général-Major Sylvain Ekenge a, lors de son intervention, indiqué que l'armée réalise un travail énorme depuis la reprise des hostilités. A l'en croire, les FARDC ont, sous leur contrôle, plusieurs localités après avoir réussi à débouter le M23 dans son schéma visant à asphyxier la ville de Goma, au niveau de la province du Nord-Kivu. Il a, enfin, insisté à l'attention de tous, sur la confiance pour permettre aux forces loyalistes de gagner cette guerre aux conséquences fâcheuses.