Congo-Kinshasa: Processus électoral, démocratie et autres valeurs panafricanistes, RDC - Jean Jacques Luboya réceptionne un diplôme d'honneur décerné à Félix Tshisekedi pour son leadership exemplaire !

Le Secrétaire Général auprès du Président de la République, Jean Jacques Luboya Tshishima, a reçu ce lundi 06 février 2024, dans son bureau, situé au Palais de la Nation, à la Gombe, une importante délégation du Consortium Panafricain pour la Paix, conduite par son Président exécutif Ernest Nounga Djomo. Il a été question, au cours de cette rencontre, pour les visiteurs, de présenter à l'Autorité le rapport préliminaire de la Mission d'observation électorale du Consortium et de réaffirmer, en même temps, leurs engagements à poursuivre, sans désemparer, la bataille de la promotion des valeurs panafricanistes, non seulement au niveau continental, de façon plus large, mais aussi et surtout en RD. Congo, qui, aujourd'hui plus qu'hier, poursuit sa marche vers la consolidation de sa démocratie. Dans son mot, Jean-Jacques Luboya a remercié ses hôtes pour le travail abattu sur le front de l'observation électorale et réitéré la détermination de la RDC à demeurer, plus que jamais, debout, quelles que soient les péripéties.

Le moment fort de cette rencontre aura été la remise d'un diplôme d'honneur décerné au Président Félix Tshisekedi, que M. Jean Jacques Luboya a réceptionné, tout gentiment, en vue le faire parvenir au récipiendaire.

Félix Tshisekedi désigné Président d'honneur du Consortium

Au sortir de l'audience, Ernest Nounga Djomo a affirmé que ce diplôme est une manière pour le Consortium Panafricain pour la Paix de rendre hommage au Chef de l'Etat pour, entre autres, ses multiples actions accomplies lors de son passage à la tête de l'Union Africaine, le rôle par lui joué pour apaiser la crise tchadienne et son message panafricaniste lancé lors du Sommet des trois Bassins tenu l'année dernière à Brazzaville. Considérant cette riche expérience, Ernest Nounga a, devant son hôte, souligné le choix porté sur le premier citoyen congolais comme Président ou Membre d'honneur du Consortium.

« L'enjeu de notre présence était à double titre. Premièrement, pour présenter nos civilités à Son Excellence et lui donner le rapport préliminaire de la Mission d'observation que nous avons menée pour les élections générales du 20 décembre 2023. Ensuite, remettre un diplôme à titre de président d'honneur à Son Excellence, Monsieur le Président de la République parce que notre Consortium l'a choisi comme Président d'honneur de notre mouvement panafricain vu ce qu'il a eu à réaliser pendant son passage à l'Union Africaine, vu la médiation qui a permis au Tchad de se stabiliser, vu l'appel qu'il a lancé lors du Sommet des Trois Bassins en République démocratique du Congo. Tout ça a fait en sorte que le Consortium porte ce choix judicieux » a indiqué Ernest Nounga, qui a apprécié, à sa juste valeur, l'hospitalité de M. Jean Jacques Luboya, mais également la qualité des échanges qu'ils ont engagés, en toute convivialité, pendant plus d'une heure.

« Je remercie Son Excellence parce que nous avons trouvé un panafricaniste qui défend les vertus africaines. Il nous a déroulé sur un tapis tous les engagements pris par le Chef de l'Etat de conduire toute la République dans cette optique du panafricanisme, du développement de l'africain, du développement du peuple congolais. Je crois que si Patrice Lumumba se réveillait aujourd'hui, il serait content de retrouver ce Congo, a complété Ernest Nounga.

Toutes les nations à l'école de la CENI

S'agissant du déroulement des élections, il a salué les efforts déployés par la Centrale électorale, chapeautée par Denis Kadima, pour la réussite du pari de la tenue des élections, le 20 décembre 2023, conformément à l'esprit des délais constitutionnels. Pour lui, en tout cas, le défi aura été, globalement, relevé, en dépit quelques cas d'imperfection. Il a émis le voeu de voir le continent bénéficier de l'expérience la RDC, en termes, notamment de transparence des résultats. « La lecture du Consortium Panafricain est bonne. L'oeuvre humaine n'étant pas parfaite, je pense que le pourcentage est élevé pour prouver aux yeux du monde que le Congo a réussi son pari. Comme je l'ai toujours dit, le Centre de vérité qui a été institué par la CENI, c'est une première en Afrique sub-saharienne. J'insiste là-dessus. Je crois que d'autres pays africains viendront à l'école en RDC », a, pour finir, argué le Président du Consortium Panafricain pour la Paix.