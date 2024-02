Congo-Kinshasa: Pourquoi l'alcool augmente-t-il le risque de fractures des os ?

Selon une nouvelle étude, les personnes qui boivent beaucoup d'alcool auraient un risque plus important de fracture sévère. En raison évidemment de chutes ou d'accidents plus violents mais pas seulement. L'alcool aurait un effet direct sur la fabrication et la régénération des os. En soirée, alcoolisé, vous tombez mais vous ne sentez rien. Le lendemain matin, en revanche, la douleur est bien là. Depuis de nombreuses années, les chercheurs ont constaté que les personnes qui boivent beaucoup d'alcool ont un risque plus élevé de présenter de graves fractures que ceux qui ne boivent pas.

«En tant que chirurgien orthopédique, je vois régulièrement des personnes qui arrivent avec des fractures alors qu'ils sont visiblement sous l'influence d'alcool », explique Roman Natoli, docteur à l'Université Loyola, à Chicago, au Smithsonian Mag. Les statistiques suggèrent, en effet, que le risque de fracture chez les personnes alcoolisées est équivalent à celui d'une personne sobre mais âgée de 10 à 20 ans de plus.

Sans surprise, ce risque plus élevé est dû au comportement des personnes qui ont bu qui ont davantage tendance à prendre des risques inconsidérés. S'en suivent des chutes ou des accidents plus sévères que si les personnes avaient été sobres. Toutefois, l'impact de l'alcool ne se résume pas à ça. Car en effet, comme l'ont découvert les scientifiques, l'alcool a des conséquences directes sur la physiologie des os.

Des os qui peinent à se régénérer

Jusqu'ici, les mécanismes impliqués dans le lien entre alcool et fracture sévère restent flous mais les chercheurs ont des pistes. Certains estiment que l'alcool interfère probablement dans l'activité des cellules qui synthétisent et régénèrent le tissu osseux. Plus précisément, il empêcherait les ostéoblastes, les cellules responsables de la synthèse de la partie non-minérale des os, d'agir comme elles le devraient. En revanche, l'alcool n'empêcherait pas les ostéoclastes, celles qui sont responsables de la dégradation de l'os, de fonctionner normalement.

Ceci créerait la formation de petites cavités dans les os qui ne seraient pas combler par du tissu nouveau comme elles le devraient. En découlerait alors une plus grande fragilité de l'os et un risque de fracture plus élevé. Et lorsqu'une fracture se produit, ces modifications empêcheraient l'os de se régénérer, augmentant la durée du processus de guérison. Néanmoins, ce processus pourrait dépendre de la quantité d'alcool ingérée. Pour en savoir plus, des chercheurs ont donc décidé de mener une nouvelle expérience sur des souris.

Au cours de leur étude, ils ont mesuré les effets d'un excès intense mais unique d'alcool sur des souris souffrant d'une fracture. Pour cela, le taux d'alcool dans le sang (alcoolémie) des souris a été élevé à l'équivalent de 0,20% par volume d'alcool pour un humain (soit 2 grammes par litre de sang). Cela reviendrait, pour un homme, à boire entre 6 et 9 verres en une heure et entraînerait confusion, désorientation, nausées, exagération des émotions et risque sévère de blessure.

Résultat, les chercheurs se sont aperçus que chez les souris ayant consommé de l'alcool, la cal osseux (masse temporaire osseuse formée par les ostéoblastes entre deux morceaux d'os cassé) était moins dense et plus souple.

Plus de stress dans les cellules

Les scientifiques ont observé que l'organisme des souris générait correctement un nouveau tissu osseux en utilisant des cellules souches immatures amenées à l'endroit de la fracture. Les cellules se changeaient alors en ostéoblastes puis en cellules osseuses matures. Néanmoins, l'une des protéines destinées au transport de ces cellules vers les fractures, l'ostéopénie (OPN), a montré des concentrations bien moindres en cas d'injection d'alcool.

Ajouté à cela, les souris alcoolisées ont semblé davantage souffrir de stress oxydant. Ce processus résulte en l'accumulation dans les cellules de molécules oxydantes comme les peroxydes ou les radicaux libres qui peuvent endommager différents constituants dont les protéines et l'ADN. La consommation d'alcool conduirait donc à une augmentation de ce stress et perturberait la capacité du corps à s'en débarrasser, notamment dans le foie. Ce stress pourrait également freiner le développement de l'os et le processus de guérison.

Permettre aux fractures de guérir correctement

Si les résultats sont vérifiés sur les humains, cela pourrait aider au développement de nouveaux traitements pour accélérer la croissance des os chez les personnes souffrant d'alcoolisme, mais aussi peut-être chez les non buveurs. « Le but final est de permettre aux fractures de guérir correctement », explique le docteur Natoli. L'une des possibilités évoquées et bientôt testées chez les souris sera d'injecter des cellules souches afin que le tissu osseux puisse se régénérer et les fractures se réparer, même lorsque l'ostéopénie est en moindre concentration.

Néanmoins, cette étude pourrait aussi servir d'avertissement : en buvant une grande quantité d'alcool, les os deviennent beaucoup plus fragiles et mettent plus de temps à se ressouder en cas de fêlures ou de fractures. Mais le processus est réversible. L'arrêt de la consommation d'alcool permet aux os de retrouver leur densité originelle.