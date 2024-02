Congo-Kinshasa: Ituri - L'administrateur du territoire d'Irumu s'insurge contre la haine tribale

L'administrateur du territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri, colonel Jean Siro Simba a rappelé, lundi 5 février, que la haine tribale n'a plus raison d'être dans son entité. Cette autorité locale a tenu ces propos lors d'une conférence de presse.

Pour le colonel Jean Siro Simba, il faut mettre fin aux messages de haine contre les membres de certaines communautés vivant dans le territoire d'Irumu.

L'administrateur du territoire d'Irumu s'est adressé aux médias après que des tracts ont été jetés dans certains quartiers de ce territoire, donnant un ultimatum à certaines communautés de quitter cette contrée de la province de l'Ituri.

« La haine tribale utilisée par l'ennemi pour diviser les filles et fils du territoire d'Irumu n'a plus sa raison d'être et cette page a été tournée. La population d'Irumu dans ses diversités des communautés et de tribus est une et indivisible, l'unité est notre force, car chacune a une valeur ajoutée pour la promotion de la paix et le développement de notre territoire », a-t-il déclaré.

Cette autorité a souligné que la haine tribale constitue une entrave au processus de paix amorcé par le Gouvernement.

Ainsi, il insiste sur le fait que toutes les communautés doivent cohabiter de manière pacifique :

« A toutes les communautés, en particulier celle Nande de ne pas céder à la haine tribale et à la manipulation politicienne, en mal de positionnement. Les Nandes sont dans toutes les entités du territoire d'Irumu et vivent en bon terme avec les communautés voisines ».