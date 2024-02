Afrique: CAN 2023 / Max Gradel - « Cette CAN est particulière »

Le milieu offensif vétéran de la Côte d'Ivoire, Max Gradel, a exhorté ses coéquipiers à tout donner et à rendre leur pays fier lors de leur prochain affrontement contre la RD Congo ce mercredi.

Le revirement spectaculaire de l'équipe dans le tournoi, passant d'une éventuelle sortie de la phase de groupes à deux matches avant de remporter le trophée, a été inspirant, et Gradel attribue une grande partie de ce succès au soutien des supporters.

Dans une interview d'avant-match, Gradel a souligné l'importance du dévouement des joueurs, affirmant que l'enthousiasme et le soutien des supporters ont joué un rôle déterminant dans les récentes victoires de l'équipe.

Il a souligné le caractère unique de la CAN de cette année, qui se déroule en Côte d'Ivoire, et comment elle a rendu le tournoi encore plus spécial.

Il a déclaré : « Chaque CAN est différente. Celle-ci est particulière, il faut admettre qu'elle est difficile. Nous jouons à domicile, ce qui en fait une CAN très spéciale. Nous avons vu la motivation des gens et des supporters, ce qui nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes. Contre le Sénégal, on a senti du soutien même quand ils étaient en tête. »

Gradel a exprimé sa gratitude envers les fans en disant : « Quand vous voyez votre peuple chanter notre hymne national alors que vous êtes un homme à terre, c'est incroyable, et c'est pourquoi nous devons les rendre fiers. » Il estime que la détermination de l'équipe et le soutien indéfectible des supporters seront des facteurs clés de leur succès.

La très attendue demi-finale entre la RD Congo et la Côte d'Ivoire aura lieu le mercredi 7 février au stade Alassane Ouattara, à partir de 20 heures, heure locale.