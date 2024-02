Madagascar: Verdict - Trente mois de prison avec sursis pour deux syndicalistes

Après plusieurs reports, le verdict est enfin tombé pour les deux leaders syndicaux, le professeur Sammy Grégoire Ravelonirina, président du Syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants (Seces) section Antananarivo, et Barson Rakotomanga, leader du « Randrana sendikaly ». Ils écopent d'une peine de trente mois de prison avec sursis. Leur chef d'inculpation est l'appel à la mutinerie militaire contenu dans une lettre qu'ils ont envoyée aux hauts responsables de la défense et de la sécurité du pays il y a quelques mois.

Les prévenus ont toujours nié en bloc l'accusation qui pèse sur eux. Malgré cela, le verdict les a condamnés, même si ce n'est qu'une peine avec sursis et qu'ils resteront en pratique libres. Le numéro Un du « Randrana sendikaly » déclare qu'il n'accepte pas cette décision et qu'il va porter l'affaire devant la juridiction supérieure pour essayer d'obtenir gain de cause.