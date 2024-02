Madagascar: Transition énergétique - GreenYellow cède ses parts au Groupe Axian

Madagascar est au centre d'intérêts financiers, ce qui est un bon signe pour soutenir les investissements nécessaires au développement économique. Dans ce tourbillon des affaires, au sens noble et propre de l'expression, GreenYellow vient de signer un accord avec le Groupe Axian pour céder ses actions dans l'énergie solaire à Madagascar. Elle a pris la décision de se décharger, c'est le cas de le dire, de trois de ses sites solaires à Madagascar, dont celui d'Ambatolampy, d'une puissance installée de 40 MW.

Le directeur général de GreenYellow Austral, Pierre Marouby, évoque « un passage de relais » et se dit convaincu de la capacité d'Axian à poursuivre avec ambition et succès l'exploitation de ces projets. Pour cette société française, la cession de ses actifs en Afrique, dont à Madagascar, s'inscrit dans la continuité de sa stratégie qui vise « à rééquilibrer son exposition géographique et à accélérer son développement en Europe », selon le communiqué d'Axian.

Pour Axian Energy, acquérir les actifs solaires de GreenYellow concrétise son ambition de croissance et souligne sa volonté « d'avoir un impact positif et de contribuer au développement socio-économique grâce à des solutions énergétiques accessibles et durables », comme l'indique Benjamin Memmi, CEO d'Axian Energy. Les deux parties vont donc collaborer activement en vue de conclure la transaction pour cette cession d'actifs.

Le Groupe Axian développe également des projets similaires en Afrique. À Madagascar, le projet d'instaurer quarante-six parcs solaires prend forme. Les terrains pour les abriter sont identifiés aux quatre coins du pays. Et même l'éolienne souffle le vent du changement du côté de Tolagnaro, grâce à l'initiative privée de la société QMM.