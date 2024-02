Madagascar: Intempéries - La ville de Behenjy sous les eaux

L'inondation a atteint la ville de Behenjy. Les voitures passant par la RN7 y ont été coincées, des rizières se trouvent sous les eaux.

Les eaux remontent jusqu'aux genoux, la route a été inondée totalement. Les voitures étaient coincées à l'entrée de la ville, hier, depuis 9 heures du matin jusqu'à près de 15 heures. « La route était inondée d'eau allant jusqu'à 300 mètres, alors la circulation a été coupés aux petites voitures. Aucune de ces voitures n'aurait pas pu passer », explique le responsable auprès du groupement de la gendarmerie de Behenjy. À lui encore de mentionner que ce cas est devenu une habitude à chaque saison des pluies.

La pluie ne cessait de tomber dans la nuit de ce lundi jusqu'au petit matin du mardi. Les rivières sortaient de leur lit et l'eau débordait sur la chaussée. De nombreuses rivières passent et coulent dans cette ville. En cas de fortes pluies, les crues se forment. « Nous devons trouver une solution pérenne à ce problème. Je peux citer par exemple, le curage du canal où l'eau devrait passer. Non seulement cela perturbe la circulation, mais il cause également des dégâts sur la production du riz, qui fait partie des moyens de subsistance de 80 % de la population locale », a ajouté Angela Rakotoarisoa, une habitante de la commune. « Nous ne pouvons pas encore présenter de bilan, car l'eau a déjà commencé à se retirer à 16 heures (ndlr : hier). Toutefois, il convient de noter que de nombreuses rizières se trouvaient également sous les eaux aux alentours et de nombreuses maisons sont inondées», a poursuivi le responsable de la gendarmerie.

Vakinankaratra

Cette intempérie a déjà été prévue par Météo Madagascar. Depuis hier, et effectivement, plusieurs parties des régions sur les Hautes Terres Centrales et également le Nord et le Sud-est de la ville ont reçu une alerte verte pour une averse orageuse. La région Vakinankaratra en fait partie et des cas d'inondations se formaient un peu partout dans cette région. À part celle de la ville de Behenjy, Ambohimandroso, Antsirabe II, Betafo, et également vers le Sud du chef-lieu de la région ont tous présenté des cas similaires. « L'eau commence petit à petit à monter chez nous, les rizières se trouvant en partie basse sont les plus touchées. Les jeunes plants de riz ne sont plus visibles, mais les cas ne sont pas encore catastrophiques », explique Lanto Ramamonjisoa, une habitante dans une localité à Betafo. Elle-même a dit que la pluie abondante a déjà commencé ce samedi, qui devrait encore se poursuivre pour la journée de demain, et les eaux risquent encore de monter.

Alerte jaune pour la plaine d'Antananarivo

Tsiafahy, Androhibe, Antsahadinta, Bongatsara, Antanetikely, Ambohijoky, Alatsinainy Ambazaha, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavia, Anosizato Andrefana, Ampitatafika, Ambavahaditokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambohitrimanjaka, Fiadanana et Ampangabe figurent parmi les quartiers les plus exposés à une inondation en cette période de pluie abondante. Ces localités sont tous concernées par l'alerte jaune ou avis de danger avec la rivière de Sisaony qui y passe.

Hier, vers 16 heures, la hauteur de Sisaony a atteint 2,30 mètres à Andramasina et 1,90 mètres à Ampitatatafika. D'un côté côté, la rivière d'Ikopa atteint 1,8m à Ambohimanambola et 2,3 m à Bevomanga. Par contre, le risque de crue reste en vigueur, nécessitant la vigilance de chacun.