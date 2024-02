Madagascar: 11 postes de Secrétaire d'Etat - Moins d'une centaine de C.V reçus en l'espace de 4 jours

Depuis le lancement de l'appel à candidature national et international le 03 février dernier, un peu plus d'une soixantaine ou un peu moins d'une centaine ont posté leurs C.V sur Linkedin.

Digitalisation

Plus besoin de faire la queue pour déposer les dossiers de candidature auprès de la Présidence de la République, il suffit de le faire en ligne sur le réseau professionnel où le secrétariat d'Etat chargé de la Digitalisation du Service Public susciterait le plus d'engouement. Beaucoup plus que les postes de secrétaire d'Etat respectivement en charge de la Lutte contre la pauvreté et la Réinsertion sociale ; l'Electrification rurale ; la Souveraineté alimentaire ; l'Economie et Plan ; la Coopération Economique ; la Jeunesse et la Lutte contre les stupéfiants ; le Commerce et la Consommation ; l'Artisanat et les Métiers. Le Planning familial vient de s'ajouter à la liste des secrétariats d'Etat pour lesquels les candidats viennent à la fois du milieu national qu'international. Et de différents horizons. Y compris le monde des médias dont quelques membres avaient déjà postulé pour être ministre de plein exercice. Qui peut le plus, peut le moins, estiment bon nombre de candidats non retenus dans l'équipe première du gouvernement.

Exécutif bicéphale

Le dénominateur commun des 11 Secrétaires d'Etat est leur rattachement à la Présidence de la République. L'objectif étant de renforcer l'Exécutif bicéphale constitué du PRM et du PM, en termes de complémentarité et d'efficacité par rapport au Programme Général de l'Etat (PGE) qui s'articule autour des « 3 Andry » du président de la République. Chaque secrétaire d'Etat doit être immédiatement opérationnel et à même d'apporter ses compétences face aux priorités de la Nation et de la population.

Rapidité

Le choix des 11 Secrétaires d'Etat sera aussi fonction de leur capacité à trouver des solutions et à travailler avec rapidité afin de rattraper le retard de développement de Madagascar. Les candidats qui ne répondent pas à ce critère de rapidité, resteront sur le quai. Sans aucun espoir de monter dans le prochain train ou wagon car l'équipe gouvernementale sera au grand complet après la nomination des 11 Secrétaires d'Etat qui se fera le moment venu. Sans laisser le temps au temps, pas question non plus pour le TGV de confondre vitesse et précipitation, afin d'éviter tout risque de déraillement.