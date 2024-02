Madagascar: Nature - 600 ans après, l'Aldabrachelys gigantea de retour

En 2018, une première vague de tortues géantes « Aldabrachelys gigantea » a été réintroduite à Madagascar à l'état sauvage.

Dans la réserve d'Anjajavy certes, mais en quelque sorte dans leur habitat naturel. Disparue de la surface de la Grande île à cause de la chasse il y a six siècles, la démographie humaine reste un facteur majeur dans l'évolution économique et sociale d'une aire géographique. Ils étaient deux bébés en 2018, on en recense aujourd'hui 152 à Anjajavy. Les scientifiques biologistes en première ligne envisagent un repeuplement de 2 000 têtes jusqu'en 2040 à l'état sauvage. « Aldabrachelys gigantea » peut vivre plus de 100 ans et peser dans les 350 kilos.

Elle est classée en tant que deuxième espèce la plus grande au monde. Son prédécesseur se trouve à 14 400 km plus loin, sur les îles Galapagos. Elle descend du « Aldabrachelys abrupta », le grand ancêtre ayant vécu il y a 15 millions d'années. Présente aussi aux Seychelles, elle n'a pas réussi à survivre à Madagascar. C'est depuis les Seychelles que des espèces ont été réintroduites dans le pays récemment et ont commencé à se multiplier.