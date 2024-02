Madagascar: Lutte contre le chômage - Formation en ligne certifiante ouverte à tous

Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle organisera bientôt une formation en ligne certifiante pour le grand public. Le projet pilote portera sur la conception web et multimédia.

Une formation de qualité, performante et efficace. C'est l'objectif du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP) pour assurer l'employabilité immédiate des jeunes après leur formation pour une lutte efficace contre le chômage. C'est dans ce sens que le ministère organisera des cours gratuits en ligne, certifiants ouverts à tous ou MOOC (Massive open online courses).

Cette plateforme proposera une large gamme de cours en ligne gratuits mais dans un premier temps elle se focalisera sur la « conception web et multimédia ». «Nous allons voir si après la mise en oeuvre de ce projet avec lequel on aura enregistré un succès et que nous allons pouvoir étendre cette formation à d'autres volets. L'idée c'est que nos jeunes puissent plus tard accéder à des cours en ligne gratuits avec un contenu de qualité, avec des exercices. Des séances de regroupement sont prévues avec des encadreurs », selon Lalatiana Rakotondrazafy, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle.

Visions

Pour réaliser ce projet, le ministère prendra en main la conception du contenu. Les contenants seront par contre élaborés conjointement avec les partenaires. Une conférence des partenaires a été ainsi organisée hier à la salle de formation du METFP Ampefiloha où Lalatiana Rakotondrazafy a présenté les visions et les perspectives du ministère à l'assistance qui a vu la présence de l'Union Européenne, de la Banque Mondiale, du GIZ, des organisations de la société civile, du secteur privé, des représentants des ambassades... Mis à part le MOOC, la réforme curriculaire, la réhabilitation et la remise aux normes des infrastructures, la dotation en matériel et équipements pour la formation de masse ainsi que l'orientation et incubation professionnelle figurent parmi les visions du ministère, présentées aux partenaires.

%

Ces derniers ont été appelés à rejoindre le ministère pour la mise en oeuvre de ces visions. Durant cette rencontre, les partenaires ont manifesté leur volonté d'accompagner le METFP pour assurer la qualité de la formation afin de satisfaire les besoins en compétence des entreprises.