Madagascar: Secteur minier - La réouverture de Base Toliara de nouveau sur le tapis

Les projets miniers en suspens seront débloqués. Le Premier ministre Christian Ntsay l'a annoncé durant la présentation de la politique générale de l'Etat devant le Parlement.

Mieux, en misant notamment sur le secteur minier pour parvenir à ses objectifs de relance économique, l'État évoque le lancement d'une vingtaine de projets dans les cinq années à venir.

Plus qu'indispensable

En attendant les détails de ces nouveaux projets attendus pour booster l'économie, les projecteurs sont de nouveau braqués vers les investissements en suspens, notamment Base Toliara dont la réouverture est plus que jamais souhaitée par l'opinion. Le ton a été donné du côté d'Anosikely où des Sénateurs ont lancé un appel au gouvernement pour que ce dernier prenne les dispositions qui s'imposent pour la relance de ce projet. Pour les élus de la Chambre haute, cette réouverture est plus qu'indispensable dans la mesure où Base Toliara est non seulement un projet qui crée des milliers d'emplois directs et indirects, mais également ses impacts positifs sur la vie socio-économique du pays sont innombrables. Dans la région Atsimo Andrefana notamment, les activités de Base Toliara ont un impact direct sur les autres secteurs économiques comme la construction, le transport, le commerce, l'habillement, la restauration, l'hôtellerie... On rappelle d'ailleurs qu'avant sa suspension, Base Toliara était un projet grâce auquel de jeunes tuléarois ont pu être formés et leur permettant de trouver des emplois prometteurs.

Forte mobilisation

Autant de raisons qui ont permis aux élus de militer pour la réouverture dans les plus brefs délais de Base Toliara. À l'instar du sénateur Tsiebo Mahaleo qui a rappelé que « certains politiciens mal intentionnés ont usé de tous les moyens pour dénigrer Base Toliara ». Et pourtant, selon ce parlementaire originaire de la région d'implantation de Base Toliara, il y a beaucoup plus de partisans que d'opposants au projet. On rappelle d'ailleurs, sur ce point, la forte mobilisation de la pro-réouverture de Base Toliara lors des festivités du 26 juin 2022. Le sénateur Nicolas Rabemananjara est également intervenu en faveur de cette réouverture. Une reprise des activités qui a de fortes chances d'être effective puisque l'Exécutif travaille visiblement sur le dossier. En effet, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Olivier Rakotomalala a laissé entendre, en réponse aux sollicitations des sénateurs que « des discussions sont déjà engagées avec des représentants de Base Toliara en vue de la réouverture du projet ». Une réouverture qui sera d'autant plus facile à mettre en oeuvre quand on sait que Base Toliara est un projet déjà à un état avancé et qu'il dispose de toutes les autorisations requises.