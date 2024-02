Madagascar: PNUD - Revue du programme de coopération triennal

Le programme de coopération dit « Country Program Document » mis en oeuvre par le PNUD en partenariat avec Madagascar touche à sa fin.

Ce Document de Programme Pays du PNUD étalé sur une période de 2021 - 2023 constitue un cadre de référence de ses interventions pour accompagner Madagascar dans son développement. Les domaines de coopération entre les deux parties s'articulent autour de trois axes prioritaires, à savoir la gouvernance démocratique et l'Etat de droit, la croissance inclusive et le développement durable ainsi que le renforcement de la résilience pour l'émergence économique régionale et le développement territorial. « Les parties prenantes se sont actuellement réunies pour passer en revue ce programme de coopération en vue d'établir un bilan commun de sa mise en oeuvre. Dans le cadre de la révision de la totalité de cette programmation en partenariat avec le ministère en charge de l'Economie et des Finances, nous allons ainsi examiner les points faibles et les points forts de ce CDP », a évoqué hier Andry Ramanampanoharana, le Secrétaire Général de ce département ministériel lors de l'ouverture de l'atelier de revue du Programme pays, co-organisé par le PNUD et le ministère de tutelle pendant deux jours au Novotel.

Priorités

Il est à rappeler que ce Document de Programme Pays du PNUD pour la Grande île a été centré sur le Plan Emergence Madagascar articulé autour de 13 engagements stratégiques dénommés « Velirano ». Dans le cadre des interventions du PNUD, l'amélioration de la capacité de production, y compris l'exploitation durable des ressources naturelles, l'accès accru des jeunes aux emplois décents, et l'économie compétitive font partie des priorités. Le développement des solutions innovantes permettant de contribuer à l'économie bleue et verte ainsi que le renforcement des institutions pour faire face au changement climatique, ne sont pas en reste. En outre, il s'agit d'une programmation conjointe impliquant non seulement le PNUD et le gouvernement mais aussi les autres partenaires de développement, le secteur privé, la société civile ainsi que les institutions étatiques ou non et les Collectivités Territoriales Décentralisées.

%

Nouveau programme

Par ailleurs, les couches les plus vulnérables en particulier les femmes sont ciblées tout en se focalisant sur le renforcement de la résilience pour l'émergence économique régionale et le développement territorial. À titre d'illustration, « la région Androy a tiré de nombreux avantages dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme avec le PNUD. Celui-ci a entre autres soutenu au moins une vingtaine d'entrepreneurs via le lancement d'un appel à projets sur l'économie bleue et verte. Il a également contribué au renforcement de la sécurité dans le Sud via le renforcement de la paix sociale ou « Dinan'ny fiaraha-monina ». En outre, le PNUD a mis en oeuvre un projet qui consiste à la fixation des dunes afin de lutter contre le changement climatique, notamment le phénomène « Tiomena » ou « la tempête de sables », a témoigné Voahary Rakotovelomanantsoa, le gouverneur de la région Anôsy.

À part la revue de ce Programme pays, un nouveau programme de coopération pour le développement sur la période 2024-2028 est également lancé. « Grâce à notre engagement commun, notre esprit de collaboration et notre mobilisation constante, nous pouvons faire de ce nouveau cycle de programmation un véritable succès et contribuer à un avenir meilleur pour la population malgache. Le PNUD vise d'ailleurs à accompagner les efforts nationaux dans la réalisation des Objectifs de développement durable », a soutenu la Représentante Résidente du PNUD à Madagascar, Natasha Van Rijn.