Madagascar: Ampandrana - La rue, en état de dégradation avancée

La route circulaire au niveau d'Ampandrana et de Bel Air, est devenue depuis quelques semaines des endroits où il ne fait pas bon de circuler, à l'image de nombreuses autres rues de la capitale. L'état de l'infrastructure routière dans ces localités est particulièrement alarmant aux yeux des usagers.

En effet, sur plusieurs centaines de mètres, la rue est dans un état de dégradation avancée, suite aux épisodes successifs de fortes précipitations. Ainsi, l'humidité, le ruissellement des eaux de pluie et le passage de milliers de véhicules par jour sur ce tronçon de rue, ont fini par creuser des nids de poule aussi larges et profonds que nombreux. La situation a pour effet de ralentir considérablement la circulation à Ampandrana près de l'ambassade libyenne, et Bel Air, devant l'école des Soeurs Trinitaires. Durant et après les épisodes de pluie, la chaussée devient pour les automobilistes une succession de flaques de boue et de larges trous, gênant la circulation aussi bien des véhicules que des piétons.

Certains véhicules optent pour une « déviation » vers Ampahibe puis Mangasoavina et Besarety pour rejoindre Andravoahangy Ambony, ou dans la direction inverse, d'Andravoahangy Ambony à Antsakaviro, en empruntant l'axe Besarety, Mangasoavina et Ampahibe. Ce, en attendant que des travaux de réfection soient effectués à ces deux endroits. Aux dernières nouvelles, le gouvernorat d'Analamanga annonce le début, hier, de travaux pour combler les nids de poule à Antananarivo, en commençant par Andavamamba, Ampasika et 67ha.