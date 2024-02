Sénégal: An 2 du sacre des « lions » à la CAN - Retour sur une journée de consécration

6 février 2022 - 6 février 2024. Il y a deux ans, jour pour jour, l'équipe nationale du Sénégal soulevait son tout premier trophée continental lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Une date à marquer dans les annales du football sénégalais et continental. Des milliers de Sénégalais étaient sortis, ce lundi 7 février, pour acclamer leurs héros et célébrer l'entrée du Sénégal dans le cercle restreint des vainqueurs de l'épreuve après plus de 57 ans de marasme.

Le 6 février est une date repère pour la marche du football sénégalais. A Yaoundé au Cameroun, l'équipe du Sénégal inscrivait sur du marbre sa participation en Coupe d'Afrique avec le premier trophée continental. Après 16 participations infructueuses dont deux finales perdues (2002, 2019), le Sénégal a finalement décroché le jackpot en inscrivant au stade Olembé de Yaoundé, son nom au palmarès du football africain. Si la finale de 2019 était mal engagée, avec un but « gag » de l'Algérie dès la deuxième minute, les Lions avaient cette fois démarré en trombe pour ce dernier acte de la 33e édition. Puisqu'ils obtiennent d'entrée un penalty suite à une faute de Mohamed Abdel Monem sur Saliou Ciss (7e). Mais le tir de Sadio Mané arrêté par Gabaski relance tout et laisse la place à un duel indécis de bout à bout des 120 minutes. Le Sénégal aura finalement le dernier mot devant l'Egypte de Mohamed Salah en s'imposant aux penalties (0-0 a.p. 4 TAB 2).

La fin d'un long marasme pour le football sénégalais

Les « Lions » délivraient tout un peuple et mettent fin à 57 ans d'échec. La fin de la malédiction et d'un long marasme du football sénégalais. Depuis leur première participation en 1965, (le Sénégal termine 4e), les Lions couraient après ce titre. Une belle revanche pour le sélectionneur Aliou Cissé, celui qui, en 2002, avait raté son tir au but en finale de la CAN. Pour « El Tactico », la défaite en finale en 2019 face à l'Algérie avait servi de leçon et il était important de ne pas répéter les mêmes erreurs. « En 2019, je n'avais même pas eu le temps de m'asseoir qu'on avait déjà pris un but. Donc le scénario du match avait complètement changé, on courait après le score. Aujourd'hui, c'était différent : on avait préparé le match dans tous les sens. On savait qu'on pouvait le gagner durant les 90 minutes, on savait aussi qu'on pouvait aller en prolongations, mais on savait aussi qu'on pouvait le gagner aux tirs au but », explique l'entraîneur.

Ce premier triomphe est bien sûr aussi celui de Sadio Mané qui a été sans doute l'un des grands artisans. « C'est le plus beau jour de ma vie, je pense que c'est le trophée le plus important de ma vie. Aujourd'hui, je continue à vivre un rêve, je n'arrive même pas à le croire. L'attente a été longue mais finalement on l'a fait, on est tous heureux et fiers de gagner ce trophée. Ça a été difficile mais on l'a fait. », s'est exclamé le double Ballon d'or. Le bonheur est au comble dans le pays.

Dakar a explosé de joie. La nuit de dimanche à lundi a été longue. Comme partout au Sénégal, les populations ont célébré en grande pompe le premier sacre, Entre chants et danses, la fête s'est prolongée très tard dans la nuit. « Quelle équipe ! Vous l'avez fait. Beau moment de football, beau moment de communion et de fierté nationale. Félicitations à nos héros », a lancé le président Macky Sall avant de décréter la journée de lundi « fériée, chômée et payée » pour célébrer « la brillante victoire ». Le Chef de l'Etat sénégalais qui devait s'absenter du Sénégal jusqu'au 9 février pour différents séjours en Égypte, en Éthiopie et aux Comores, a « annulé » cette dernière étape pour « accueillir lundi à 13h la sélection nationale à l'aéroport militaire de Yoff et ensuite la réception au Palais.