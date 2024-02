Togo: L'Ambassadeur Weidong y voit de « belles perspectives »

Dans une déclaration faite à l'occasion de la célébration du Nouvel an chinois, l'Ambassadeur de Chine au Togo, Chao Weidong a émis son optimisme quant aux relations entre son pays et le Togo. « Je suis convaincu que la coopération sino-togolaise possède de belles perspectives et de fortes potentialités », a-t-il laissé entendre.

Commentant la dernière visite du ministre chinois des affaires étrangères au Togo, il la situe, dans la perspective de « porter la coopération à un nouveau palier ».

A en croire le diplomate chinois, il est célébré cette année, « l'année du dragon » ; une année qui d'après lui et « selon le calendrier chinois, dans la tradition chinoise, le Dragon est un symbole culturel très important qui incarne la chance, l'intelligence et la force, qui porte l'espoir des êtres humains pour un monde meilleur et une vie meilleure. C'est forcément une année pleine d'aspirations et de succès ».

Bonne année donc au peuple chinois !