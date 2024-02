Mali: Bulletin d'information de juin à décembre 2023

communiqué de presse

Dans les régions les plus affectées par le conflit où intervient le CICR, la situation humanitaire demeure préoccupante et volatile. L'intensification du conflit dans certaines régions du pays a entrainé une détérioration des conditions de vie des populations et a accentué leurs vulnérabilités. Ces derniers mois, nous avons assisté à d'importants déplacements de populations dans le Nord du pays. De plus, les difficultés d'approvisionnement de certaines villes et localités ont provoqué des ruptures de stocks et l'augmentation des prix des denrées de premières nécessité alors que les populations continuent à subir les effets du changement climatique. Ces facteurs combinés impactent les populations dont la survie dépend grandement des activités commerciales et agro-pastorales.

Nos actions humanitaires sont rendues possibles grâce à notre collaboration et transparence avec les autorités nationales, régionales et locales, et grâce au respect rigoureux des principes humanitaires fondamentaux que sont la neutralité, l'impartialité et l'indépendance, qui guident nos actions au quotidien.

Actif au Mali depuis 1965, et présent de façon permanente depuis plus de 30 ans, le CICR est et restera aux côtés des populations vulnérables affectées par le conflit, y compris dans les zones reculées et difficiles d'accès. En 2024, ensemble avec la Croix-Rouge Malienne et les autorités nationales, régionales, locales et communautaires, le CICR continuera à essayer de soulager les populations affectées par le conflit et à les aider, nous l'espérons, à retrouver leur dignité et leur sourires.

Sécurité alimentaire

Dans la région de Tombouctou, la situation humanitaire a pris un nouveau tournant en 2023 avec l'intensification du conflit. À 70 km à l'est de la ville de Tombouctou, la commune de Ber a connu un nombre impressionnant de déplacés internes suites aux violences.

En cas d'urgence, le CICR, en collaboration avec la Croix-Rouge Malienne, et en coordination avec les autorités, distribue des vivres et des biens essentiels aux populations déplacées et vulnérables.

64 500 personnes

ont bénéficié d'une assistance alimentaire.

À Matalmen, un village situé dans la région de Kidal, le maraichage est très prisé par les populations. Pour ces dernières, affectées par le conflit et les conséquences du changement climatique c'est un moyen de survie essentiel.

Dans son jardin verdoyant, Mossa arrose ses pastèques qui arrivent à maturité. Il aura fallu 4 mois de dur labeur et de patience pour arriver à ce résultat.

11 950 ménages vulnérables appuyés en semences, outils, équipements et engrais pour la production agricole.

Santé

Quand ils ne tuent pas sans distinction, les engins explosifs improvisés blessent. Amputations, multiples opérations, longue période de réadaptation physique sont les afflictions des survivants qui doivent aussi affronter les répercussions économiques, sociales et psychologiques.

« Il était 5h du matin et je venais à peine de m'assoupir quand l'incident a eu lieu. Je me suis réveillée à terre avec une douleur atroce. Je ne réalisais pas ce qui se passait »

Âgée d'une cinquantaine d'années, Chato était autrefois commerçante. Elle s'épanouissait dans son travail et voyageait de ville en ville pour acheter ses articles. Au cours d'un voyage, le bus heurta un engin explosif improvisé.

1550 patients appareillés en prothèses et orthèses dans les 5 centres orthopédiques soutenus, dont 833 entièrement pris en charge par le CICR. 65 312 patients

dont 40 420 blessés, urgences et autres cas vulnérables entièrement pris en charge dans les 3 hôpitaux soutenus à Gao, Mopti et Kidal. Détention

En période de conflit armé ou dans d'autres situations de violence, les personnes détenues sont particulièrement vulnérables. L'accès aux soins, à une nutrition adéquate, au contact familial, à l'air libre, au traitement digne, etc. sont parmi les défis humanitaires auxquels le CICR oeuvre, avec l'accord des autorités et leur appui, pour améliorer les conditions de vie des détenus.

6316 détenus visités et assistés en produits d'hygiène et d'entretien.

Eau et habitat

Au Mali, l'on compte plusieurs centaines de sites de déplacés internes. À la périphérie de la ville de Ménaka, nous assistons à la naissance d'un énième site. Ici, sur la dune du congrès, des familles fuyant la violence, ont élu domicile depuis mars 2023. On y compte plus de 700 ménages venant principalement des communes d'Inekar et de Tidermène.

Aman, Iman « l'eau, c'est la vie » disent-ils. Sur la dune, le besoin en eau est criard. Pour en avoir, il faut parcourir au moins 4 kilomètres pour s'approvisionner auprès des vendeurs ambulants.

68 ouvrages d'accès à l'eau réalisés en 2023 pour 201 800 personnes à travers le pays.

