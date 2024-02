Congo-Brazzaville: Environnement - La Fondation Eboko « Zu dia ba Nka » participe au 1er sommet européen dédié aux enjeux d'adaptation

Sous l'égide de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne (UE), un premier sommet européen, dédié aux enjeux d'adaptation, se tient les 8 et 9 février au Palais des congrès de Liège. En tant que membre du pacte mondial des Nations unies et du Global compact, la Fondation Eboko « Zu dia ba Nka », spécialisée dans la protection de l'environnement et domiciliée à Château-Thierry, en France, y participe.

La thématique de l'adaptation aux dérèglements climatiques représente un enjeu majeur au centre de l'action climat dans les territoires. Le pacte vert pour l'Europe (European Green Deal) a placé la transition écologique au coeur de l'ensemble des propositions politiques de l'UE.

Dans ce contexte, le sommet Climate Chance Europe 2024 Wallonie apportera une pierre à l'édifice des travaux européens menés par la présidence belge sur l'adaptation au changement climatique, par des solutions ayant pour base la nature et la résilience. C'est la toute première fois qu'un événement de portée internationale est consacré à cette thématique.

Cette manifestation se veut large et inclusive face aux conséquences des dérèglements climatiques auxquelles l'ensemble de l'Europe doit faire face, faciliter un échange, une collaboration entre les entreprises, associations, collectivités locales, organisations citoyennes du territoire de l'UE. Ce dialogue portera sur les solutions d'adaptation mises en place par les uns et par les autres dans ce cadre à la fois local, régional, national et européen, et multi-acteurs. Ainsi, par exemple, la reconstruction résiliente de la vallée de la Vesdre intervenant suite aux dramatiques inondations de 2021 peut être inspirante pour d'autres collectivités européennes confrontées à des phénomènes météorologiques similaires. Les conférences, ateliers, visites sur le terrain, moments d'échanges ... permettront à chaque participant de s'enrichir de l'expérience et de l'expertise des autres acteurs européens.

%

L'objectif de cette rencontre sera d'aboutir à la « Déclaration de Liège », feuille de route collective et ambitieuse, étape marquante et décisive dans les travaux de la présidence belge du Conseil de l'UE. Les messages-clé seront, en effet, portés aux institutions européennes en vue d'un Pacte vert européen renouvelé et renforcé après 2024.

Cette rencontre, espace unique, permettra à Vanessa Claude Mavila, présidente de la Fondation Eboko « Zu dia ba Nka », de présenter son projet sur les bonnes pratiques en matière d'action climat au niveau des villes et territoires engagés. La Fondation organisera à nouveau une rencontre internationale autour de ce projet-phare en novembre prochain, à Château Thierry.