Congo-Brazzaville: Prix Récréâtrales 2024 - Une opportunité pour les dramaturges africains

C'est toujours dans le but d'accompagner le rayonnement des dramaturges africains contemporains que s'inscrit le prix Récréâtrales 2024 pour lequel un appel à texte est ouvert jusqu'au 31 juillet.

Pour être éligible au Prix Récréâtrales 2024 prix, chaque candidat doit être résident sur le continent ou issu de la diaspora africaine ; avoir déjà écrit une pièce de théâtre ; être disponible pour une résidence d'écriture d'au moins un mois en 2025 ; et enfin soumettre un texte dramatique inédit non publié et non mis en scène. « Les candidatures sont à envoyer au plus tard le 31 juillet prochain. Les textes seront lus par un jury qui décernera le prix des Récréâtrales à l'auteur lauréat à l'occasion de la plateforme festival de la 13e édition des Récréâtrales », ont indiqué les organisateurs.

Comme récompense, le lauréat bénéficiera de la lecture de son texte dans le cadre du cycle des lectures Langues d'Afrique à l'occasion de la plateforme festival de la 13e édition des Récréâtrales. Aussi, il recevra un accompagnement sur deux ans de résidence d'écriture et de production de la mise en scène de son texte lauréat dans le cadre des Récréâtrales 2026 ainsi que d'une bourse d'écriture de 1 500 000 FCFA.

Initié en 2002, le processus des Récréâtrales est un espace panafricain d'écriture, de création, de recherche et de diffusion théâtrales. Il s'articule en trois étapes : recherche-formation, création-production et diffusion. Il a lieu tous les deux ans, de février à novembre, au Burkina-Faso, dans la ville de Ouagadougou. Il réunit plus de cent cinquante artistes, auteurs, metteurs en scène, scénographes et comédiens, autour de résidences artistiques avec pour objectif multiplier, consolider, professionnaliser et diversifier les démarches créatives de la scène théâtrale africaine contemporaine tout en favorisant le développement économique et social du quartier d'implantation du projet.

Cette année, la 13e édition du festival les Récréâtrales se tiendra du 29 octobre au 5 novembre, à Ouagadougou. Les préparatifs étant en cours, la programmation sera disponible à l'approche de l'événement.