Angola: Le Président angolais autorise l'investissement de 202,8 milliards de kwanzas pour la requalification de Cuito et de Cunje

Cuito — Le Président de la République, João Lourenço, a autorisé les travaux de requalification de la ville de Cuito et de la commune de Cunje, avec des investissements évalués à 202,8 milliards de kwanzas.

Un montant de 5,3 milliards de kwanzas a été autorisé pour les services d'inspection.

Selon le document auquel l'ANGOP a eu accès mercredi, les travaux de requalification de Cuito et Cunje font partie d'un vaste programme de construction d'infrastructures intégrées, de requalification et de reconversion urbaine au niveau national, initié par le ministère des Travaux Publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, en coordination avec les gouvernements provinciaux.

Le texte indique que les routes urbaines des villes de Cuito et de la commune de Cunje sont en mauvais état, sans système de micro-drainage, sans système de collecte et de traitement des eaux usées et sans réseau d'approvisionnement en eau précaire.