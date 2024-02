Congo-Kinshasa: Brassards noirs!

Les Léopards de la Rdc entament cette phase de demi-finales avec une symbolique : brassard noir sur bras droit de chaque joueur. Il sera porté aussi par les entraineurs et les membres du staff de l'équipe nationale. Seul Chancel Mbemba aura droit en plus du brassard noir en signe de deuil, celui de capitaine de l'équipe nationale. Les fauves de la République s'y engagent avec la ferme détermination de ramener la coupe à la maison 50 ans après. Une manière pour le Onze national de rendre hommages aux nombreuses victimes de cette guerre d'agression et lui témoigner sa solidarité.

Depuis le début de cette CAN, les Léopards se sont montrés très engagés dans la cause de l'Est du pays notamment, à travers la campagne «Plus jamais seuls». Lundi dernier, Bakambu et quelques-uns de ses coéquipiers ont posté un message de solidarité. A travers leurs réseaux sociaux, ces joueurs expriment leur indignation face au silence international entourant les exactions subies par les populations de cette partie Est de la RDC.

Le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, a partagé une pensée poignante pour les victimes des atrocités à Goma et leurs familles. Il a exprimé son espoir que le pays retrouve la paix. Cédric Bakambu, quant à lui, a été plus explicite, appelant l'attention sur les massacres à l'Est du Congo. Il a interpellé la communauté internationale à accorder autant d'importance à la situation locale qu'à la CAN.

Sous les tentes de déplacés que cette population meurtrie en perpétuelle errance et fuyant les atrocités du M23, est obligée de suivre avec les moyens de communication de bord, ce match entre les Léopards de la RDC et les Eléphants de la Côte d'Ivoire. La prestation des fauves congolais permettra de soulager, tant soit peu, la souffrance de ceux qui ont survécu à cette calamité infligée à la population de l'Est.

La RDC tout entière, sans coloration politique, a réitéré son soutien aux Léopards. C'est l'impérieuse nécessité pour mettre hors d'état de nuire ceux qui sèment la mort à l'Est. La RDC a besoin de toutes ses filles et fils réunis sous le drapeau comme un seul homme pour bouter hors du territoire national ces barbares.

Entretemps, le Conseil supérieur de la défense a rassuré la population que tout est mis en oeuvre pour que la ville de Goma ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. L'armée entreprend de récupérer toutes les localités occupées par les Forces rwandaises. Ce Conseil a invité la population à faire attention aux réseaux sociaux qui alimentent pour créer une certaine peur, une fragilité dans les esprits.