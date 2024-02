Maroc: L'EPS « Pouponnière Youssoufia pour enfants abandonnés », une illustration de l'engagement constant de l'INDH pour une vie décente des bénéficiaires

Youssoufia — L'Etablissement de Protection Sociale (EPS) baptisé « Pouponnière Youssoufia pour enfants abandonnés et femmes victimes de violence » se veut une illustration éclatante de l'engagement constant de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en faveur de la garantie d'une vie décente pour cette catégorie sociale en situation de précarité.

Sur la base d'un diagnostic approfondi de la situation sur le terrain et une évaluation objective des besoins manifestés, grâce au pragmatisme et à l'approche novatrice de l'Initiative, cette structure intégrée ne cesse, depuis sa création en 2016, de jouer un rôle stratégique avec toute l'efficacité requise, à l'effet de garantir aux enfants abandonnés et aux femmes victimes de violence, toutes les conditions nécessaires pour une vie décente.

Une approche qui cadre parfaitement avec la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de l'intérêt particulier que le Souverain ne cesse d'accorder à l'amélioration des conditions de vie des couches sociales en situation de précarité notamment, les enfants et les femmes en situation difficile.

D'une superficie totale de près de 1.900 m2 dont 900 m2 construits, cette structure est le fruit d'un partenariat édifiant entre l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, le Conseil provincial et l'Entraide Nationale.

Ce centre dont, la gestion est assurée par « l'Association de Bienfaisance Ahmer pour Adoption » a bénéficié d'une subvention de gestion, d'équipement et d'aménagement de l'INDH durant la troisième phase (2019- 2023) de l'ordre de 1.450.000 DH et ce, dans le cadre du Programme « Accompagnement des personnes en situation de précarité ».

Cette structure propose plusieurs prestations de service au profit des bénéficiaires notamment, l'hébergement permanent des enfants abandonnés et des femmes victimes de violence, le suivi à différents niveaux, l'écoute et la médiation familiale.

Réparti en deux Pavillons dont, un dédié aux enfants et un autre aux femmes, ce Centre comprend une crèche, des Salles d'hébergement pour nourrissants (garçons et filles), des dortoirs, un Salon pour famille, un espace d'écoute, de médiation sociale et d'orientation, un espace dédié aux prestations paramédicales, une Salle d'initiation, une grande cour, un espace de prière, un bain traditionnel, un espace vert outre, des dépendances administratives.

Le Centre comprend également un espace d'accueil et d'hébergement des femmes victimes de violence, une cuisine, un dépôt et une buanderie entre autres.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Mme Fatima Araïche, présidente de l'Association Bienfaisance Ahmer pour Adoption, a fait savoir que ce projet s'insère dans le cadre de la mise en application du contenu de la convention de partenariat conclu entre ladite Association et le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) de Youssoufia.

Et de poursuivre que l'INDH a consacré des enveloppes budgétaires importantes pour l'aménagement et la réfection et l'équipement de cet Etablissement de Protection Social (EPS), notant que cette structure grâce à l'appui et à l'accompagnement des autorités provinciales est devenue un « modèle » à suivre en matière de garantie d'une vie décente au profit de ces catégories sociales.

Par la même occasion, Mme Araïche a fait part de sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'attention toute particulière que le Souverain ne cesse d'accorder à toutes les composantes de la société ainsi que pour la Haute Sollicitude Royale en faveur de cette catégorie sociale.

Elle a mis en avant les efforts constants déployés par les autorités provinciales et leur engagement sans faille pour la garantie d'une vie décente pour les enfants abandonnés et les femmes victimes de violence.

Le programme 2 dit « Accompagnement des personnes en situation de précarité » vise la lutte contre la précarité et l'amélioration des conditions de prise en charge de 11 catégories sans ressources, notamment la protection de l'enfance (enfants abandonnés) et la réinsertion socio-économique des femmes en situation de précarité.