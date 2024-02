Sénégal: Le chantier de la grande mosquée de Tivaouane 'très avancé' (Responsable)

Tivaouane — Le chantier de la grande mosquée de Tivaouane est très avancé, a indiqué Abdou Aziz Guèye, ingénieur responsable des travaux de l'édifice religieux.

M. Guèye recevait une délégation conduite par Serigne Babacar Sy Abdou, venue visiter, dimanche, le chantier de la grande mosquée de Tivaouane, pour voir l'état d'avancement des travaux lancés en mai 2021.

La délégation a été accueillie par le président et d'autres membres du comité de pilotage, dont le maire de la ville.

Les maîtres d'oeuvre, sous la direction de l'ingénieur en chef du projet, de l'architecte, de l'équipe technique et des ouvriers ont fait visiter l'édifice aux religieux.

Après un tour dans le chantier, le président du comité de pilotage a rappelé succinctement la genèse du projet, la composition et le rôle du comité de pilotage, ainsi que le modèle de gouvernance et les différentes phases du projet de cette construction qui tire à sa fin.

Serigne Babacar Sy Abdou a constaté l'état très avancé des travaux, selon l'ingénieur Abdou Aziz Guèye.

"Le gros oeuvre est déjà bouclé et le second oeuvre est très avancé. Il est composé, en partie, de la décoration, du carrelage, de la climatisation, des ouvertures, portes et fenêtres, des luminaires, etc", a-t-il

%

Il n'a pas manqué de remercier le khalife et ses frères pour la confiance et leur "accompagnement discret et multiforme" depuis le début du projet.

Serigne Papa Makhtar Kébé et Serigne Habib Sy Mansour, membres du comité de pilotage, ont magnifié le travail et l'engagement de toutes les parties prenantes du projet, "dans une belle synergie avec un modèle de gouvernance transparente et un modèle économique innovant".

Après un rappel de l'historique de la grande mosquée, par Serigne Papa Makhtar Kébé, Serigne Habib Sy Mansour a, pour sa part, plaidé pour la relance de la collecte de fonds et des contributions volontaires, tant au niveau du Sénégal que de la diaspora.

Serigne Babacar Sy Abdou a transmis les mots de satisfaction du khalife et de la famille à l'endroit du comité de pilotage, des techniciens, des disciples pour leur forte mobilisation autour de la collecte de fonds.

La grande mosquée de Tivaouane a été bâtie par feu Elhadji Malick Sy en 1904, année qui avait coïncidé avec la naissance de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh.

Le bâtiment a connu sa première grande extension en 1979, sous le magistère de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh.

En novembre 2019, lors d'une cérémonie de "burd", une séance de récitation de poèmes à l'honneur du prophète (PSL), organisée en prélude au Gamou, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour avait annoncé le redémarrage des travaux de la grande mosquée pour son extension, avec de nouvelles composantes, adaptées au contexte.

Un comité de pilotage dirigé par le ministre Mouhamadou Makhtar Cissé et composé de profils divers, a été mis en place. En mai 2021, suite à un état des lieux exhaustif, les travaux avaient démarré.