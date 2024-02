Angola: Des techniciens de santé formés sur les stratégies de prévention du choléra

Huambo (Angola) — Soixante-hit techniciens de santé de la municipalité de Huambo ont été formés mardi sur les stratégies de prévention d'éventuels cas de choléra, compte tenu de l'épidémie dans les républiques voisines du Congo démocratique et de la Zambie.

L'activité de formation, qui s'est déroulée sur une journée, a réuni des professionnels des unités sanitaires, qui ont amélioré leurs connaissances sur les mesures préventives contre le choléra, leurs méthodologies d'application, les systèmes de biosécurité, les symptômes de la pathologie et les techniques de guérison.

A l'occasion, le directeur de la Santé de la municipalité de Huambo, Miguel Balaca, a déclaré que l'Angola partage une longue frontière terrestre avec les deux républiques voisines et qu'avec la circulation du train ferroviaire de Benguela, il est nécessaire de renforcer toujours plus les mesures de surveillance épidémiologique. .

Le responsable a souligné l'importance de surveiller le flux des citoyens qui se déplacent quotidiennement vers la ville de Huambo, chef-lieu de la province du même nom, ainsi que la sortie des personnes et des marchandises dans le corridor de Lobito.

Il a indiqué que les autorités sanitaires de la municipalité de Huambo ont renforcé les mesures de sécurité et de sensibilisation des citoyens, pour lutter à tout moment contre d'éventuels cas de choléra.

Le responsable a fait savoir que le secteur est engagé dans l'intensification des mesures de prévention contre le choléra, avec la participation des autorités traditionnelles et religieuses, des agents communautaires, des partis politiques, des académiciens et de la population en général, pour une plus grande couverture de la municipalité.

La dernière fois que cette région a enregistré des cas de choléra, c'était entre 2013 et 2014, avec un total de 134 patients et neuf décès.

Les cas ont été diagnostiqués dans les quartiers de Benfica, Macolocolo, São Pedro, Rua do Comércio et Canhe, aux alentours et périphérie de la ville de Huambo.

LT/JSV/ALH/SB