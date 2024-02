Angola: SENADIAC enregistre 88 oeuvres intellectuelles à Huila

Lubango (Angola) — Environ 88 oeuvres scientifiques, culturelles, musicales et environnementales ont été enregistrées, de 2021 à 2023, par le Service national des droits d'auteur et connexes (SENADIAC), dans la province de Huila, a appris mercredi, l'Angop, à Lubango.

De ce nombre, 57 sont de profil intellectuel et 31 musicaux et environnementaux, tous produits par des auteurs nationaux et sont maintenant protégés, défendus et ont la garantie de la propriété intellectuelle.

S'adressant à l'ANGOP, le représentant du SENADIAC, à Huila, Joaquim Bernardo, a estimé que le chiffre était encore faible, en fonction du marché qu'il représente, car certains auteurs refusent de faire reconnaître leurs travaux.

Il a souligné que le SENADIAC a pour mission d'enregistrer et de diffuser les matières, ainsi que de maintenir le fonctionnement du système national des droits d'auteur et connexes ainsi que de massifier la connaissance, de souligner l'importance et l'utilité de la protection de la propriété intellectuelle.

Selon la source, l'article 89, paragraphe 1, de la loi nº15/14 du 31 juillet, du 29 juillet, sanctionne par des amendes les contrevenants aux normes sur l'utilisation des oeuvres intellectuelles ou ceux qui se dérobent à respecter les droits des auteurs.

Il a indiqué que la fonction du contrôle se concrétise par les articles 25 et 26 de la loi nº 15/14 du 31 juillet des œuvres, des organismes de gestion collective des droits d'auteur et de l'exercice des activités des agents économiques.

"Dans le processus d'enregistrement, chaque acte doit payer une redevance que le SENADIAC perçoit sur la base du barème de protection des droits d'auteur et connexes et tous ceux qui disposent d’œuvres doivent le faire, sous peine, en cas de violation, de ne pas poursuivre le contrevenant", a-t-il affirmé.

Il a réaffirmé l'engagement de créer une équipe de surveillance dans les librairies et associations littéraires, afin de localiser les œuvres qui n'ont pas encore été enregistrées, en vue de leur reconnaissance le plus rapidement possible.