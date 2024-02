Tunisie: Association internationale des forces de gendarmerie et de police à statut militaire (FIEP) | Démarrage des travaux du Symposium à l'Aouina (Tunis) - La Tunisie abritera le Congrès de la Fiep en 2028

Cette candidature retenue est une nouvelle consécration internationale pour la Tunisie, qui connaît une avancée stratégique majeure dans son affiliation à la Fiep depuis 2016.

Hier matin, la Tunisie a procédé à l'ouverture des travaux de la Fiep, l'association des forces euro-méditerranéennes de gendarmerie et de police à statut militaire à la salle de conférence «17 décembre» de la brigade nationale à l'Aouina. Après la traditionnelle cérémonie de salutations et d'immortalisation du moment solennel rassemblant le corps de la Garde nationale tunisienne avec leurs homologues européens et d'autres pays membres de la Fiep, et les discours contextuels, les travaux ont débuté pour durer jusqu'au 8 février 2024. Pour rappel, le corps de la Garde nationale tunisienne a rejoint de la Fiep en 2016, après les décisions du congrès de Paris en octobre 2015.

Cette association interméditerranéenne composée de 20 pays dont la Tunisie a été la 16e à rallier les rangs permet à l'Etat tunisien d'accroître ses capacités structurelles et renforcer ses besoins techniques et technologiques. Ne voulant pas en rester là en tant que membre observateur, la Tunisie est devenue un membre actif par la suite et compte même organiser la session de clôture de la Fiep en octobre 2028.

4 thématiques d'intervention

Houssemeddine Jbebli, porte-parole au nom de la direction générale de la Garde nationale a résumé les enjeux de la Fiep 2024 : «Dans le cadre de la coopération avec l'Association internationale des forces de gendarmerie et de police à caractère militaire, la Tunisie, notamment la direction générale de la Garde nationale, reçoit des délégations de 20 pays des continents européen, asiatique et américain, et organise un colloque sur les affaires internationales pendant une période s'étendant du 5 au 8 février 2024, sous la supervision du président italien de l'organisation pour l'année 2024.

Les carabiniers ou gendarmes italiens sont venus pour discuter du thème des crimes internationaux ébionites et du commerce illicite de biens précieux et de la manière d'unir les efforts dans la lutte, parmi les forces de la gendarmerie. Il est à noter que la Tunisie a rejoint cette organisation ancienne fondée en 1994 par l'Italie, la France, l'Espagne et le Portugal, et quatre séminaires sont organisés par an». Il s'agit du Symposium des ressources humaines, sur les affaires internationales, sur l'organisation des services et celui sur la technologie moderne et la logistique.

Les travaux de ce symposium se terminent par le symposium de clôture des principaux directeurs généraux et du corps de la brigade nationale des pays membres, au cours du mois d'octobre de chaque année.

L'Italie étant désignée pour l'année 2024 comme pays de clôture des assemblées et réunions de la Fiep tout au long de la saison 2023-2024, c'est au nom du président de l'Association Fiep, le lieutenant général Teo LUZI, général commandant de l'Arma dei Carabinieri italienne, que M.Jbebli a présidé la Commission des affaires internationales de la Fiep à Tunis. Voici son discours non exhaustif : «La présente Commission International Affairs est régie sur le thème central de cette Présidence «Protéger la biodiversité et les écosystèmes : comment les Forces de Type Gendarmerie (GTF) luttent contre les délits environnementaux», aidera notre Association à atteindre les objectifs fixés cette année, car nous pourrons renforcer le multilatéralisme et les liens entre nos forces, en particulier dans cette ère d'incertitude et d'instabilité, en acquérant, depuis la première ligne, une connaissance approfondie et une conscience de la situation des menaces imminentes concernant l'environnement. Comme nous le savons tous, la Méditerranée, avec ses caractéristiques uniques, avec sa complexité et son alternance continue de phénomènes coopératifs et conflictuels, a toujours été un scénario soumis à diverses analyses géopolitiques.

À travers la création de ces soi-disant «scénarios», tous les pays méditerranéens ont essayé de simplifier leur réalité, en mettant en lumière les principales particularités et contradictions de la région, afin de pouvoir faire des choix politiques et des politiques liées aux intérêts nationaux. dans la zone. Le «Grand Moyen-Orient» et la «Méditerranée élargie» ne sont rien d'autre que les deux faces d'une même médaille dans une réalité dans laquelle nous sommes tous protagonistes partageant les mêmes valeurs et les mêmes objectifs.

À cet égard, cet événement représente une occasion unique de comprendre comment les crimes environnementaux et le commerce illégal de produits de grande valeur peuvent avoir un impact sur les tâches et les responsabilités d'une force de police à statut militaire.

Malheureusement, chaque membre de la Fiep vit une crise concrète dans sa zone d'influence, mais cela pourrait aussi être considéré comme une opportunité d'analyser, de renforcer, voire de créer les capacités souhaitées de nos forces afin d'assurer un environnement de sécurité à nos pays. Selon le programme de la Commission IA, les experts nationaux auront l'occasion de discuter de ces menaces liées à l'environnement et de trouver des points d'intérêt communs et de bonnes pratiques pour faire face à ce type de défis. Pour présider le groupe de travail de la réunion d'experts, nous sommes accompagnés du lieutenant-colonel Marina Bizzotto, professeur de la Chaire de police pour la protection des forêts, de l'environnement et de l'agroalimentaire de notre Centre d'excellence pour les unités de police de stabilité - CoEspu».

La Fiep en bref

L'Association internationale des forces de gendarmerie et de police à statut militaire (Fiep), dont le sigle vient des initiales des quatre pays fondateurs : France, Italie, Espagne, et Portugal est un regroupement des forces militaires de plusieurs pays. La Fiep a été créée en 1994 et regroupe les principaux corps de gendarmerie des pays euro-méditerranéens à l'instar de la France, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Turquie, la Roumanie et des pays du Moyen-Orient comme la Jordanie et la Palestine et du Golfe avec le Qatar, mais aussi des pays d'Amérique latine tels que l'Argentine et le Chili, en plus du Maroc. La Moldavie est sur les pas de sa grande soeur la Roumanie et serait le 21e pays qui va rallier la Fiep.