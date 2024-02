Tunisie: Ligue 1 | Play out - 1ère journée - Le CAB et l'UST en force

Firas Akremi et un beau premier but cabiste (Photo : Mokhtar HMIMA)

Ce duo a grignoté trois points en or, en attendant le reste des matches d'aujourd'hui.

Le premier lot des matches du play-out joué hier a été assez intéressant à suivre. Deux matches et 5 buts, on ne pouvait pas espérer mieux pour le départ d'une compétition cruelle et de survie en Ligue 1. Les deux grands bénéficiaires de la première moitié de la première journée sont le CAB et l'UST qui ont bien profité de jouer à domicile pour gagner. Une équipe comme le CAB a déjà au compteur 7 points et a un écart de 7 points sur l'ASMarsa après seulement une journée. C'est dire combien ce play-out est atypique et pourrait même livrer ses secrets au bout de quelques journées si les clubs ayant raflé le bonus continuaient de gagner et ceux qui sont entrés avec 0 point s'effondraient.

A Bizerte, Maher Kanzari et ses joueurs ont confirmé leur période faste en gagnant devant l'ESM. Le match a été assez équilibré jusqu'à la fin de la première mi-temps, et voilà que Firas Akremi surgit sur un corner bien botté par Bouallagui et ouvre le score sur une tête croisée bien exécutée. C'était le but qui a changé le cours du match : les Cabistes, emmenés par Medani puis Al Hassan, Guesmi, Rehibi et Ferchichi, ont trouvé plus d'espaces devant une ESM qui, en deuxième mi-temps, s'est bien démenée pour menacer Achraf Krir et la défense cabiste. Un match ouvert : l'ESM qui poussait et obtenait quelques situations dangereuses et le CAB qui se montrait rapide et se jetait devant pour doubler la marque. Chose faite à la fin du match par le nouveau buteur Tayeb Ben Zitoun ( reconverti de central en avant-centre) à la 75'. Match plié par le CAB, mais pour l'ESM, pas de quoi dramatiser, les trois points du bonus permettent de compenser l'effet de cet échec.

A Tataouine, le but de l'ASMarsa à la 80' par Nassim Chachia n'aura pas sauvé les banlieusards d'un revers qui les laisse à la case départ avec 0 point. L'UST a bien géré sa deuxième période pour marquer à deux reprises par Khalfa (58') et Rahmani (65'). Les Sudistes ont été si efficaces contre des Marsois volontaires mais pas si bien organisés. Ça se complique déjà pour l'ASM contraint de bien réagir dès la deuxième journée. Pour l'UST, ce n'était pas un grand match joué, mais c'est toujours cette aptitude à contrecarrer ses adversaires quand il évolue à domicile.

On boucle cet après-midi le reste des matches de la première journée, avec deux matches au menu : ASSoliman-OBéjà et EGSGafsa-USBenguerden. Deux matches équilibrés et un classement qui va être déjà scindé en parties après seulement la première journée, bonus oblige.