Tunisie: Musique| Fondation Hasdrubal - De l'excellence avant toute chose

M.Jost et M.Amara signant la Convention de partenariat

C'est un concert fastueux baptisé «Le concert des continents Europa-Africa» que l'Hôtel Hasdrubal Thalassa, Yasmine Hammamet, a abrité samedi 3 février.

Dans une salle pleine et un public attentionné et en présence de nombreux diplomates et un aéropage de journalistes, 25 jeunes musiciens autrichiens de l'Université de musique et des arts du spectacle de Vienne (MDV) et des musiciens tunisiens de l'Orchestre de l'Opéra de Tunis se sont réunis sur scène pour assurer un programme ambitieux de musique classique occidentale et orientale.

Ce concert marque la conclusion d'une résidence à l'hôtel, dirigée par Fedor Rudin, violoniste de notoriété internationale, côté occidental et du côté oriental, Zied Zouari, violoniste tunisien et formateur, il avait encadré les étudiants tunisiens pendant les précédentes sessions organisées par la Fondation Hasdrubal et le Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris.

Cette résidence a été l'oeuvre de Mme Ulla Kraus-Nussbaumer, ambassadrice d'Autriche à Tunis, et Laurent Jost, directeur musical de la Fondation Hasdrubal, qui, avec une diligence extraordinaire, ont concrétisé le projet : à peine la convention de partenariat signée ( en mai 2023) entre la Fondation Hasdrubal et le MDV que l'ambassadrice s'est mise à pied d'oeuvre pour réaliser cette rencontre exemplaire entre jeunes autrichiens et tunisiens. C'est un spectacle à savourer avec entrain et sans mesure ; les jeunes musiciens se sont rencontrés ensemble à peine trois jours en répétition, dans la joie et la discipline. Au bonheur du public, ils ont joué tantôt de la musique classique occidentale, tantôt de la musique orientale.

%

Au programme des morceaux de Händel (une Passacaglia) violon violoncelle, Mehdi Dhaker et Majdi Bahloul, Mendelssohn (1er mouvement n° 2 du quatuor Op.13, exécuté par Tarek Zouari, Houda Mestiri, Fayçal Ayari et Fadi Takeli, une sonate pour violon solo N°3 (ballade d'Eugène Ysaÿ) jouée par Vassilisa Koroleva, un Quatuor à cordes de Haydn joué par Tim de Vries, Karla Kris, Salvatore Borelli et Domonkos Hartmann. Ecoute attentive, silence et concentration du public qui applaudit énergiquement.

On saute vers la rive sud, Ilios, du Trio Bermudas Kelthoum Jelmen, Kenza Zouaoui et Yasmine Jradia ravi le public. Passage dans le traditionnel algérien avec Bakhta (arrangement Zied Zouari) joué par l'Orchestre à cordes tunisien a suscité des applaudissements soutenus. La cantatrice Aïda Niati entre en jeu, avec l'Orchestre à cordes Tunisien Feat, le Trio Bermudes et Vassilisa Koroleva, a enflammé la chanson Mizen Eddenia ( arr. Zied Zouari). Faut-il préciser que ce spectacle a provoqué dans le public une secousse de sensations joyeuses, des ovations longues, soutenues et des éloges à la louche en appui.

La bonne surprise s'est doublée d'une autre aussi réjouissante : le lendemain de la tenue de ce concert, la Fondation Hasdrubal a signé une convention de partenariat avec le Théâtre de l'Opéra de Tunis. Paraphée par le directeur musical de la Fondation, Laurent Jost, et le directeur du théâtre de l'Opéra de Tunis, Mourad Amara, cette convention de partenariat en faveur des musiciens du Théâtre de l'Opéra de Tunis reposera sur deux axes prioritaires : la formation et les échanges ; la Fondation Hasdrubal pour la culture et les arts Mohamed Amouri s'est engagée dans ce cadre à ce que 50% des participants à ses programmes d'échange et de formation proviennent des musiciens du Théâtre de l'Opéra de Tunis. On salue.