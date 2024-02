Ile Maurice: Une fillette traumatisée

Elles sont encore sous le choc. Une habitante de Pointe-aux-Piments âgée de 24 ans et sa fille de cinq ans ont dû faire face à un cane corso agressif alors qu'elles se trouvaient sur la plage, le 1er février. Le molosse a tenté de s'en prendre à un autre enfant un peu plus tôt, puis s'est dirigé vers la fillette et a bondi sur elle, la projetant à terre. Le chien a ensuite saisi ses cheveux.

C'est la mère et des passants qui ont dû maîtriser l'animal. «Le chien n'avait pas de muselière, et c'est un adolescent qui le pro- menait. Il n'arrivait même pas à maîtriser l'animal lui-même. C'est moi, avec l'aide des membres du public, qui ai séparé le chien de ma fille», relate la jeune femme. Elle a porté plainte au poste de police de Trou-aux-Biches après l'incident et espère que des sanctions seront prises contre le propriétaire du chien, qui a fait preuve d'irresponsabilité en laissant un adolescent le promener seul avec une longue laisse et sans muselière dans un lieu public.

«Heureusement que le chien n'a pas réussi à mordre ma fille. Mais il représente un danger pour ceux qui fréquentent la plage de Pointe-aux-Piments. Ce n'est pas la première fois que l'adolescent promène seul ce molosse», confie-t-elle. La jeune femme blessée a reçu des soins à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses. Le personnel médical a demandé de suivre l'état psychologique de la fillette.