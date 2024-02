Maroc: Le Plan d'aménagement des ressources en eau de l'ABHOER, un document de référence pour une gestion durable des ressources hydriques

Béni Mellal — La région Béni Mellal-Khénifra vient de se doter d'un Plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau (PDAIRE), un document de référence qui servira de guide dans l'utilisation et la gestion durable des ressources hydriques pour les 30 années à venir.

Ce document inédit élaboré par l'Agence du Bassin hydraulique de l'Oum Er Rbia en concertation avec ses partenaires, dresse l'état des lieux de la situation hydrique dans la région, en évaluant, à la longue, les ressources en eau sur les plans quantitatif et qualitatif et identifie l'évolution de la demande en eau par secteur et par types d'usages.

L'élaboration de ce document conformément à la loi 36-15 sur l'eau, vise la mise en place d'une politique de l'eau basée sur une vision prospective qui tient compte d'une part, de l'évolution des ressources et d'autre part, des besoins exprimés.

Le PDAIRE est établi pour une durée d'au moins 30 ans et comprend, notamment, une synthèse de l'état des lieux de la situation hydraulique, l'évaluation des ressources en eau sur les plans quantitatif et qualitatif et l'état de l'aménagement et de l'utilisation de ces ressources. Ce document une fois approuvé en conseil d'administration de l'ABHOER représentera un référentiel de planification des ressources en eau dans la zone d'action de l'Agence du Bassin Hydraulique de l'Oum Er-Rbia.

Ce Plan devra permettre d'assurer de manière continue, la disponibilité de cette denrée en quantité et en qualité requises au profit des usagers, conformément aux aspirations du développement économique et social, aux orientations du Plan National de l'Eau (PNE) et des plans sectoriels et aux possibilités offertes sur les plans technique et économique.

Il s'agit également d'évaluer l'évolution de la demande en eau par secteur et par types d'usages, l'affectation des eaux mobilisables aux différents usages potentiels ainsi que la fixation des objectifs à atteindre en matière de qualité des eaux ainsi que les délais et les mesures appropriés pour les réaliser.

Le PDAIRE se propose, ainsi, de mettre en place des schémas de mobilisation et de gestion des ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles et des milieux aquatiques, respectant les principes de la gestion intégrée des ressources en eau et regroupant les mesures techniques, économiques et environnementales.

Le Plan d'action de ce projet comprend plusieurs axes dont, notamment, le projet d'interconnexion entre le bassin de Sebou, de Bouregreg et de l'Oum Er-Rbia, qui permettra de renforcer les ressources en eau du bassin de l'Oum Er-Rbia par un volume supplémentaire entre 400 et 500 Mm3 par an.

Le document cite, de même, la réalisation d'au moins 8 nouveaux grands barrages, avec une capacité de stockage d'environ 2 Milliard de m3, en plus de plusieurs petits barrages pour soutenir le développement local, et l'aménagement des bassins versants pour la réduction du taux d'envasement d'environ 10%.

Les promoteurs de ce Plan, tout en étant conscient de ces défis et problématiques de l'eau dans la région, ont choisi de confronter les ressources avec les besoins avec un focus sur le développement de l'offre hydrique et la gestion de la demande en eau, et ce, en se proposant, d'améliorer les rendements des réseaux de distribution aux niveaux des villes et centres pour atteindre au moins 80%.

Selon le Plan, il est également question de renforcer les systèmes d'alimentation en eau d'irrigation et du suivi et du contrôle de l'utilisation des ressources en eau en plus de réduire le déficit des ressources en eaux souterraine à l'horizon 2030 et rétablir l'équilibre en 2050

Au volet de la protection contre les inondations, le Plan met l'accent sur l'impératif de mettre en oeuvre des actions structurelles et non structurelles, avec l'objectif de sécuriser tous sites à moyen ou grand risque d'ici l'horizon 2040 et de poursuivre la délimitation du domaine public hydraulique.

La zone d'action de l'Agence du Bassin Hydraulique de l'Oum Er-Rbia s'étend sur une superficie de 48.070 Km2 (à peu près 7% de la surface du Royaume) et couvre totalement ou partiellement cinq régions et seize provinces. La zone dispose d'importantes ressources en eaux de surface, estimées à 3.17 milliards de m3 (86% des ressources en eau totales). Cependant, ces apports montrent une grande irrégularité spatio-temporelle, en plus d'une tendance à la baisse.