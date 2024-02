Congo-Kinshasa/Cote d'Ivoire: Charles Pickel sur le match de ce mercredi - « Nous voulons aller le plus loin possible »

Le milieu de terrain de la RDC, Charles Pickel, a déclaré, mardi 6 février, en conférence de presse d'avant match que l'objectif de l'équipe est d'aller le plus loin possible dans la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Il a fait remarquer que son équipe n'était pas gênée par le fait que les supporters de la RDC seront en infériorité numérique face à leurs homologues ivoiriens lors de la rencontre qui opposera les deux équipes, ce mercredi 7 février soir en demi-finale de la CAN, Côte d'Ivoire 2023.

« Je pense que ce sera un match comme les autres. C'est une demi-finale à laquelle nous sommes prêts à participer. Nous jouons devant beaucoup de supporters dans nos ligues respectives, donc ce n'est pas entièrement nouveau. Ils bénéficient d'un grand soutien, comme nous le savons. Nous sommes vraiment heureux d'être ici et nous voulons aller le plus loin possible », a déclaré Charles Pickel.

Les propositions de Pickel ont été renchéries par son entraîneur, Sébastien Desabre, qui a reconnu l'avantage de la Côte d'Ivoire sur le plan du public, tout en avertissant qu'un tel privilège peut aussi produire un effet contraire si les choses ne se passent pas comme prévu.

« Ce qui est important pour nous, c'est d'être concentré. Nous avons l'habitude de jouer dans un grand stade avec beaucoup de supporters, mais l'avantage peut parfois être un inconvénient. Nous jouons ce match de manière tactique et espérons ne rien regretter », a ajouté Sébastien desabre.

Le coup d'envoi de la partie sera donné au Stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à 20h00 GMT.