Maroc: INDH - La plateforme des jeunes à Youssoufia, une structure ultramoderne au service de la promotion de l'esprit entrepreneurial

Youssoufa — La plateforme des jeunes à Youssoufia, de par les multiples prestations de service qu'elle offre aux personnes ciblées, se présente comme une structure novatrice mise en place par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) afin d'inciter les jeunes à l'entrepreneuriat, de développer leurs capacités et d'impulser l'esprit entrepreneurial.

Inscrite dans le cadre du programme 3 de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes », cette structure incarne en elle-même, cet intérêt grandissant accordé au niveau provincial, à cette catégorie sociale et à même de lui permettre d'intégrer et de réussir dans le monde de l'entrepreneuriat.

Elle se veut aussi la concrétisation au niveau de cette partie du territoire nationale de la démarche et de l'approche singulière de l'Initiative qui place l'élément humain au coeur des priorités et l'un des piliers majeurs du processus de développement inclusif et durable enclenché par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Considérée comme un espace de connaissance et du savoir, cette plateforme de jeunes qui a nécessité une enveloppe budgétaire de l'ordre de 2.087.887 DH, dont 974.887,2 DH comme contribution de l'INDH, est dédiée aux jeunes à la recherche d'un emploi, les jeunes porteurs de projets, et les entreprises et coopératives opérant dans les chaînes de production.

%

Le siège de la plateforme de jeunes à Youssoufia, réalisé en deux étages, abrite le Centre d'Appui à l'Entrepreneuriat et au Développement Economique Local (CAEDEL), un espace d'accueil et de formation des porteurs de projets de l'INDH notamment de son programme 3 « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » et qui bénéficient également de l'encadrement et de l'accompagnement de la Fondation de Recherche, de Développement, et d'Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI).

La plateforme des jeunes comprend, entre autres, une bibliothèque multimédia, une Salle Co-working, une Salle de Coding, une Salle de tournage, une Salle de réunion, une Salle de formation et d'encadrement, outre une cafétéria, un espace vert et des dépendances administratives.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le Chef de service « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » à la Division de l'Action Sociale (DAS) de la province de Youssoufia, Fethallah Zine Arafat, a indiqué que cette plateforme constitue un espace approprié pour l'accueil des jeunes à la recherche d'un emploi ainsi que ceux porteurs de projets.

Et d'ajouter que cette plateforme de jeunes dispose de plusieurs espaces dédiés à assurer un meilleur accompagnement des bénéficiaires dans différents domaines, citant dans ce sens les espaces dédiés au CAEDEL à la FRDISI.

« Cette plateforme offre l'opportunité aux jeunes entrepreneurs de mettre en lumière leurs projets, en tirant profit des différents espaces aménagés au profit des bénéficiaires », s'est-il félicité.

Dans une déclaration similaire, Redouane Bataroune, l'un des bénéficiaires de cette plateforme des jeunes, a fait part de sa joie et cette grande fierté de voir la ville de Youssoufia disposer de cette structure qui offre l'opportunité aux jeunes d'exploiter leurs énergies.

Il a, au passage, loué les multiples efforts déployés par l'INDH et l'ensemble des intervenants à l'effet de mettre en application les Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI concernant l'épanouissement et l'émancipation socio-économique et culturel des jeunes.

Le programme 3 de l'INDH « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » repose sur une démarche qui consiste en le renforcement de l'employabilité de cette catégorie sociale, le soutien à l'entreprenariat et le développement d'une nouvelle génération de projets susceptibles de valoriser les potentialités locales en adoptant l'approche filière.

Ciblant les jeunes âgés entre 18 et 34 ans, ce programme vise à augmenter le revenu des bénéficiaires, par le lancement d'une nouvelle génération de projets d'inclusion économique des jeunes favorisant leur employabilité et à faciliter l'accès à l'entreprenariat.