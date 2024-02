Ethiopie: L'Éthiopie renforcera ses efforts pour assurer la paix et la stabilité dans la région en coopération avec ses voisins - Ministère de la Paix.

Addis Ababa, le 7 février (ENA) : - L'Éthiopie poursuivra ses efforts pour assurer la paix et la stabilité dans la région en coopération avec ses voisins, selon le ministre de la Paix Binalf Andualem.

L'le ministre de la Paix, Binalf Andualem, a dit à l'ENA que la Corne de l'Afrique est une région unique avec de nombreuses opportunités et défis.

Il a ajouté que l'Éthiopie créait une coopération solide avec d'autres pays de la région en termes de gouvernement à gouvernement, de peuple à peuple, de commerce et d'infrastructures.

Il a souligné qu'elle dépense ses revenus et ses dépenses via les ports des pays voisins et que, d'un autre côté, ses voisins tirent de grands avantages économiques de l'Éthiopie.

Il a également dévoilé que la diplomatie politique, économique et culturelle est forte et qu'il existe des activités terroristes et conflictuelles qui entravent le progrès du développement et de la paix dans la région.

Les activités d'Al-Shabaab en Somalie constituent une menace pour la sécurité de l'Éthiopie et d'autres pays d'Afrique de l'Est, elles doivent donc être contrées et agir ensemble, a-t-il révélé.

Il a mentionné que l'Éthiopie a l'expérience de la résolution pacifique de conflits occasionnels du côté ouest de la frontière, et a déclaré qu'elle travaillerait dur pour rendre la paix permanente.

Il a expliqué que le problème au Soudan est résolu de manière pacifique et que la paix de la région est la paix de l'Éthiopie.