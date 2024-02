Cote d'Ivoire: CAN 2023 - Les vendeurs de pagne à l'effigie de la CAN ne se plaignent pas

Comportant des dessins de cabosses de cacao, d'écriture Akwaba ou encore la Coupe d'Afrique des nations (Can), les pagnes aux couleurs orange, blanc et vert conçus en faveur de la 34e édition de la Can qui se joue en Côte d'Ivoire, se comportent bien sur le marché d'Adjamé.

Le mardi 6 février 2024, c'est-à-dire à 24 heures de la rencontre Côte d'Ivoire - RD Congo comptant pour les demi-finales de cette compétition, les commerçants de ces pagnes ne se plaignent pas. Bien au contraire, ils se disent quand même heureux de l'organisation de cette Can qui leur profite bien.

Sur le boulevard Nangui-Abrogoua, assise devant sa boutique dénommée « magasin d'Ambassadeur », dame Doumbia Mariam fait savoir que la vente n'est pas mauvaise. Car au fur et à mesure que les Pachydermes ivoiriens avancent dans la compétition, la marchandise est également demandée.

Aidée dans sa tâche par ses employés, elle affirme avoir vendu des blocs. Pour elle, la vente devrait mieux se comporter parce que la population ivoirienne devrait acheter les pagnes grâce à l'organisation et non seulement « pour les différentes victoires des Eléphants », a-t-elle dit. Toutefois, elle souligne que le pagne à l'effigie de la coupe et de l'écriture Akwaba se vend mieux que celui à l'effigie des cabosses de cacao.

Un avis partagé par Abdoul Araman, un autre commerçant. Ce dernier indique que le prix des pagnes a légèrement augmenté. Le complet de pagne vendu à 10 000 FCfa au départ est passé à 11 000 FCfa et la pièce de 20 000 à 22 000 FCfa.

%

Précisons par ailleurs que dans ce marché, il y a de la matière pour toutes les bourses. Ce qui permet à tout le monde de se procurer ladite marchandise. « Chez moi, le pagne de la Can est en tissu. Les détaillants achètent la pièce à 5 000 et la revendent à 7 500 FCfa soit 1000 francs le morceau de pagne », a déclaré M. Fofana K.

Ce dernier invite les supporters des pays étrangers à se procurer les différents pagnes pour un souvenir inoubliable de la meilleure Can de toute l'histoire du football africain. Les vendeurs de bazin ne sont pas en reste. « 5 000 FCfa, 7 000 FCfa..., il y a pour tous les prix. Nous vendons les bazins aux couleurs ivoiriennes », a confié M. Diallo. Puis d'affirmer que les ventes se comportent très bien.