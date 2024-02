Maroc: Plus de 20.000 visiteurs à la 8ème édition du SMAP Expo Bruxelles

Bruxelles — La 8ème édition du Salon de l'Immobilier marocain SMAP Expo, qui s'est tenue du 2 au 4 février courant au Parc des expositions à Bruxelles, a marqué un "retour réussi" en Belgique, avec plus de 20.000 visiteurs ayant afflué à ce salon qui va à la rencontre de la diaspora marocaine.

L'événement, qui a signé un "succès retentissant", a attiré des visiteurs de Belgique, ainsi que d'autres pays européens tels que les Pays-Bas, la France et l'Allemagne, confirmant une fois de plus la position de la Belgique comme l'un des principaux marchés européens pour l'investissement dans le secteur immobilier marocain, indique, dans un communiqué, Smap Group, l'organisateur du Salon.

Plus de 45 villes marocaines étaient représentées à cette édition, qui a été inaugurée par l'Ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, le Secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'aménagement du Territoire et de la Politique de la Ville, Youssef El Hassani, le Président et Directeur Général du Groupe Al Omrane, M. Hosni El Ghazoui, ainsi que le Président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers Marocains (FNPI), Kamil Toufik.

SMAP Expo Bruxelles, organisé sur 6.000 m2 d'espace d'exposition avec plus de 30 exposants, a permis de mettre en avant une offre immobilière qui reflète la richesse et la diversité du marché immobilier au Maroc, en présentant des centaines de projets immobiliers dans tous les segments, offrant une opportunité unique pour l'investissement immobilier au Maroc, souligne-t-on.

Le Salon a été l'occasion également de fournir aux visiteurs et futurs acquéreurs des conseils d'experts, grâce à un contact direct avec des promoteurs immobiliers marocains, des experts financiers et juridiques, des notaires et des spécialistes de l'immobilier, permettant ainsi un accompagnement "fiable et utile pour sécuriser les transactions et aider dans les choix et la prise de décision".

Pendant les trois jours du salon, des tables rondes et séminaires ont été organisés autour de différentes thématiques liées à l'immobilier. Animées par des professionnels, notamment des notaires et des experts, ces rencontres avaient pour but d'informer les futurs acquéreurs sur les meilleurs moyens de sécuriser leurs futures transactions.

D'autres conférences ont été organisées avec la participation de représentants d'institutions bancaires pour fournir toutes les informations nécessaires concernant l'aspect financement, ainsi qu'une séance plénière dédiée à la présentation du nouveau programme d'aide au logement, ainsi que de la plateforme numérique "Daam Sakan", qui permet aux citoyens marocains éligibles et aux futurs acheteurs de logements de bénéficier de l'aide directe au logement, lancée par SM le Roi Mohammed VI le 17 octobre de l'année dernière.

Par ailleurs, et à l'occasion du 60ème anniversaire de l'immigration marocaine en Belgique, le Salon a tenu des tables-rondes pour commémorer cet anniversaire, avec la participation, pour la première, de personnalités belges et marocaines, dont André Flahaut, Ministre d'État, Paul Dahan, Directeur du Centre Culturel Judéo-Marocain, et Hassan Boussetta, Professeur Associé à l'Université de Liège.

Quant à la deuxième rencontre, elle portait sur l'entrepreneuriat diversifié, sous le thème "Enjeux et opportunités pour Bruxelles", avec la participation du député Ahmed Laaouej, chef du groupe du Parti Socialiste Belge à la première chambre du Parlement, et Olivier Willocx, directeur de la BECI- Fondation bruxelloise pour le commerce et l'industrie.

Bruxelles a été la première étape du SMAP Expo 2024 sur l'immobilier marocain en Europe. Elle sera suivie par l'édition de Paris, prévue entre le 24 et le 26 mai.